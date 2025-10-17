Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський і Трамп зустрілися в Білому домі

17 жовтня 2025, 20:33
Зеленський і Трамп зустрілися в Білому домі
джерело president.gov.ua
Лідери планують обговорити перспективи завершення війни, а також питання американської військової підтримки.

У п’ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Очікується, що лідери обговорять перспективи завершення війни рф проти України, а також питання військової допомоги, зокрема можливу передачу ракет Tomahawk.

Про це повідомляє агенція Укрінформ з Вашингтона.

Зеленського особисто зустрів Дональд Трамп біля входу до президентської резиденції. Після короткої протокольної частини глави держав вирушили всередину для офіційної розмови.

Як повідомляв раніше Білий дім, переговори відбудуться у форматі двостороннього ланчу з участю делегацій обох країн. 

Такий формат не є винятком для нинішньої адміністрації Трампа раніше цього тижня в аналогічному форматі він зустрічався з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм.

Після завершення зустрічі з українським лідером Дональд Трамп планує вирушити до своєї резиденції у Палм-Біч, штат Флорида.

Також очікується, що сторони обговорять можливості для мирного процесу щодо припинення російської війни, постачання нових систем озброєнь в Україну та повʼязані питання.

 

