ПОЛІТИКА

Зеленський назвав переговори в ОАЕ шансом на просування до завершення війни

23 січня 2026, 20:59
Зеленський назвав переговори в ОАЕ шансом на просування до завершення війни
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Водночас Україна очікує від росії конкретних відповідей і готовності завершити розв’язану нею агресію.

У перемовинах між Україною, США та росією, які відбуваються в Об’єднаних Арабських Еміратах, використовується кілька форматів — від спільних зустрічей до окремих обговорень у різних групах.

Про це заявив речник президента України Володимира Зеленського, повідомляє Associated Press.

За його словами, учасники переговорів іноді розділяються за темами, іноді проводять окремі консультації, а в окремих випадках збираються разом. AP зазначає, що делегації України та росії вже кілька разів зустрічалися в ОАЕ окремо, однак нинішній раунд став першим, у якому також беруть участь представники США. Видання підкреслює, що це є значущим кроком на тлі наполягання президента США Дональда Трампа на припиненні війни.

Сторони дали зрозуміти, що можливе мирне врегулювання значною мірою залежить від територіального питання. У п’ятницю, 23 січня, спілкуючись із журналістами у WhatsApp-чаті, Зеленський назвав питання контролю над Донбасом "ключовим".

Коментуючи хід перемовин, Зеленський повідомив у Telegram, що перша розмова між делегаціями вже відбулася.
"Майже щогодини мені доповідають українські представники. В Еміратах сьогодні працюють українська, американська та російська делегації, і вже була розмова. Це важливо, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічей", — заявив президент.

За його словами, сторони обговорюють умови та можливі параметри закінчення війни. Водночас Україна очікує від росії конкретних відповідей і готовності завершити розв’язану нею агресію.

Президент також зазначив, що українська позиція чітко визначена, а рамки для діалогу доведені до делегації. До переговорного процесу залучені міністр оборони Рустем Умєров, керівник ГУР Кирило Буданов, народний депутат Давид Арахамія та постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Найближчим часом до них мають приєднатися начальник Генерального штабу генерал Анатолій Гнатов і представник ГУР Вадим Скібіцький.

Водночас Зеленський наголосив, що робити висновки щодо результатів перемовин наразі зарано. Він підкреслив, що ключовим фактором для завершення війни є наявність реального бажання до миру не лише з боку України, а й з боку росії.

ОАЕпереговоривійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

