Зеленський обговорив із керівництвом ЄС та НАТО американський "мирний план"

Зеленський сказав, що розповів керівництву ЄС про "пропозиції американської сторони для закінчення війни та контакти з партнерами у Європі та США".

Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю провів телефонну розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Євроради Антоніу Коштою.

Про це він повідомив у X, зазначивши, що поінформував керівництво ЄС про пропозиції американської сторони щодо завершення війни та про свої контакти з партнерами у Європі й США.

"Ми всі цінуємо бажання Америки та президента Трампа закінчити цю війну й працюємо в тісній координації, щоб це був спільний, узгоджений план", — заявив Зеленський. За його словами, команди України, США та Європи продовжать спільну роботу, а найближчим часом відбудуться нові зустрічі та телефонні переговори.

Того ж дня Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який висловив співчуття українцям у зв’язку з російським ракетним ударом по житлових будинках у Тернополі. Унаслідок атаки загинула 31 людина, серед них шестеро дітей, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Під час розмови сторони обговорили й запропонований США мирний план. "Ми готові працювати швидко і конструктивно, щоб він спрацював. Координуємо спільні наступні кроки", — підкреслив Зеленський.

Раніше CNN повідомив, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне досягти мирної угоди між Україною та росією до кінця 2025 року. За даними журналістів, у Вашингтоні розробляють нову концепцію припинення війни за аналогією з угодою щодо Гази.

Водночас Axios розкрив деталі таємного американсько-російського діалогу: спецпредставник США Стів Віткофф нібито обговорював із представником кремля Кирилом Дмитрієвим план із 28 пунктів. Опублікований 20 листопада документ передбачає територіальні поступки України, скорочення ЗСУ та юридичну відмову від вступу до НАТО. Україна вже отримала проєкт цього плану для подальших перемовин.

Європейські країни різко розкритикували ініціативу. Як повідомило Politico, у європейських столицях її сприйняли як "фактичну капітуляцію України" та "список бажань путіна". Особливе занепокоєння викликало те, що ЄС був повністю усунений від її розробки, а також вимоги щодо українських територій та оборонного потенціалу.

Лідери Європи, за даними видання, були здивовані й розчаровані тим, що план суперечить їхнім уявленням про позицію Дональда Трампа та ігнорує ключові безпекові інтереси України.

Президент США заявив, що наступний четвер, 27 листопада, коли в США відзначають День подяки, є підходящим терміном для ухвалення рішення щодо "мирного плану" для України. Він зазначив, що наполягає на такому дедлайні, але крайні терміни можуть бути продовжені, якщо "справи підуть добре".