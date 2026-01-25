Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський обговорив з президентом Литви підтримку української енергосистеми

25 січня 2026, 12:25
джерело t.me/V_Zelenskiy_official
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з литовським колегою Гітанасом Науседою у Вільнюсі обговорив підтримку української енергосистеми.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Зеленський поінформував Науседу про стан української енергосистеми після російських атак, а також розповів про потреби України для енергетичної стійкості та зміцнення протиповітряної оборони.

Президент подякував за рішення Литви передати майже сотню генераторів українським містам та громадам.

Лідери також обговорили військову співпрацю двох країн, спільні оборонні проєкти та співпрацю в рамках програм PURL та SAFE. Йшлося також про пропозицію Литви відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі.

Серед інших тем зустрічі – дипломатична робота та результати зустрічей з американцями та росіянами в Абу-Дабі.

"Поділився свіжими деталями дипломатичної роботи заради миру – про зустрічі в Абу-Дабі української, американської та російської делегацій. Україна, як і завжди, робить усе можливе зі свого боку для закінчення війни", – написав Зеленський.

Як повідомлялося, президент України прибув до Вільнюса для участі у заходах до річниці Січневого повстання.

Очікується, що у Литві Зеленський зустрінеться з польським президентом Каролем Навроцьким. Це буде вже друга зустріч президентів.

Нагадаємо, Литва оголосила про передачу генераторів на суму понад 2 мільйони євро до Дня Соборності України.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс привітав українців з Днем Соборності й додав, що Литва допоможе Україні пройти через складну зиму.

"У цей День Соборності ми надсилаємо вам тепло з Литви. Уряд Литви щойно прийняв рішення надіслати вам велику кількість генераторів на суму понад 2 мільйони євро. Ми хочемо допомогти вам пережити цю сувору зиму", – написав міністр.

Литва енергетика Гітанас Науседа війна в Україні Володимир Зеленський

