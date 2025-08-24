Зеленський отримав привітання з Днем Незалежності від Трампа та держсекретаря США

Від імені американського народу Трамп висловив щирі побажання Зеленському та "мужньому народу України".

Президент України Володимир Зеленський опублікував лист від свого американського візаві Дональда Трампа, у якому той привітав українців із 34-ю річницею Незалежності.

Вітання український президент оприлюднив у соцмережі Х.

Від імені американського народу Трамп висловив щирі побажання Зеленському та "мужньому народу України".

"Народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної нації", – йдеться у посланні.

Він також наголосив, що настав час "покласти край безглуздим вбивствам", підкресливши, що США підтримують переговори про врегулювання, яке забезпечить міцний і тривалий мир, збереже суверенітет та гідність України.

Зеленський подякував своєму американському колезі за теплі слова та підтримку.

"Дякуємо Сполученим Штатам за те, що стоїте пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найцінніше – незалежність, свободу й гарантований мир. Переконані, що спільними зусиллями зможемо покласти край цій війні й досягти справжнього миру для України", – написав він.

Зі словами підтримки звернувся й державний секретар США Марко Рубіо. На сайті Держдепартаменту наголошується, що Сполучені Штати залишаються відданими майбутньому України як незалежної держави.

"Ми віримо в переговорне врегулювання, яке підтримає суверенітет України та гарантує її довгострокову безпеку, що призведе до тривалого миру", – заявив він. Рубіо додав, що Вашингтон очікує подальшого розвитку економічного й безпекового партнерства для мирного та процвітаючого майбутнього обох країн.

У своєму зверненні до українців у День Незалежності Зеленський підкреслив, що Україна цінує допомогу союзників, але водночас партнери також потребують сильної України.

"Ми будуємо державу, яка має достатньо сили та волі, аби жити в безпеці та мирі. І ми впевнені: спільними зусиллями зможемо здобути справжню перемогу та зберегти незалежність для майбутніх поколінь", – резюмував президент.