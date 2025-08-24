Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Зеленський отримав привітання з Днем Незалежності від Трампа та держсекретаря США

24 серпня 2025, 10:50
president.gov.ua
Від імені американського народу Трамп висловив щирі побажання Зеленському та "мужньому народу України".

Президент України Володимир Зеленський опублікував лист від свого американського візаві Дональда Трампа, у якому той привітав українців із 34-ю річницею Незалежності.

Вітання український президент оприлюднив у соцмережі Х.

"Народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної нації", – йдеться у посланні.

Він також наголосив, що настав час "покласти край безглуздим вбивствам", підкресливши, що США підтримують переговори про врегулювання, яке забезпечить міцний і тривалий мир, збереже суверенітет та гідність України.

Зеленський подякував своєму американському колезі за теплі слова та підтримку.
"Дякуємо Сполученим Штатам за те, що стоїте пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найцінніше – незалежність, свободу й гарантований мир. Переконані, що спільними зусиллями зможемо покласти край цій війні й досягти справжнього миру для України", – написав він.

Зі словами підтримки звернувся й державний секретар США Марко Рубіо. На сайті Держдепартаменту наголошується, що Сполучені Штати залишаються відданими майбутньому України як незалежної держави.

"Ми віримо в переговорне врегулювання, яке підтримає суверенітет України та гарантує її довгострокову безпеку, що призведе до тривалого миру", – заявив він. Рубіо додав, що Вашингтон очікує подальшого розвитку економічного й безпекового партнерства для мирного та процвітаючого майбутнього обох країн.

У своєму зверненні до українців у День Незалежності Зеленський підкреслив, що Україна цінує допомогу союзників, але водночас партнери також потребують сильної України.

"Ми будуємо державу, яка має достатньо сили та волі, аби жити в безпеці та мирі. І ми впевнені: спільними зусиллями зможемо здобути справжню перемогу та зберегти незалежність для майбутніх поколінь", – резюмував президент.

Дональд ТрампДень НезалежностівітанняВолодимир ЗеленськийМарко Рубіо

