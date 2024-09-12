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Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації для братів і сестер загиблих воїнів

12 вересня 2024, 20:51
Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації для братів і сестер загиблих воїнів
Раніше цю норму прибрали з закону про мобілізацію.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який повертає відстрочку від мобілізації для неповнорідних братів та сестер українців, які загинули на фронті або зникли безвісти. Раніше цю норму прибрали з закону про мобілізацію.

Про це стало відомо з картки законопроєкту №11391.

Закон повертає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

До квітня в попередній редакції ст. 23 закону про мобілізацію зазначалося, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

Проте подальшими змінами до цієї статті слово "неповнорідний" було вилучене. На практиці це означало, що якщо жінка має від різних чоловіків двох синів, то вони обидва могли бути мобілізовані. Натомість державою гарантовано, що з двох рідних братів у такій самій ситуації один з них має право на відстрочку.
 
Родини загиблих, у кого склалася така ситуація, закликали повернути попереднє формулювання ст. 23 у пункті про тих, хто не підлягає мобілізації, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.
війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленськиймобілізація

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