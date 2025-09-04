Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський порівняв можливий мир в Україні з досвідом Кореї

04 вересня 2025, 09:17
Зеленський порівняв можливий мир в Україні з досвідом Кореї
Фото: Telegram/Зеленський
Це не підійде Україні в плані безпеки.

Президент України Володимир Зеленський допускає, що війна може завершитися за "корейським сценарієм", за яким між КНДР та Південною Кореєю не було підписано мирного договору. Відтворення цієї моделі, ймовірно, не підійде Україні в плані безпеки, але її економічна модель є хорошим прикладом, сказав Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Le Point.

Журналісти поцікавились у президента, що він думає про приклад, коли після закінчення Корейської війни не було підписано жодного справжнього мирного договору, проте Південна Корея змогла досягти процвітання. 

"Я відповідаю, що все можливо. Треба зазначити, що Південна Корея має великого союзника: Сполучені Штати Америки, які не дозволять Північній Кореї захопити її. Тож все відносно: південнокорейці все одно ризикують", – відповів Зеленський. 

За словами глави держави, економіка Південної Кореї процвітає та захищена альянсом, але доки Північна Корея залишатиметься такою, як є, Південна Корея не буде повністю захищеною. 

Президент додав, що Південна Корея має багато систем протиповітряної оборони, які гарантують їхню безпеку. Україна також прагне отримати надійні гарантії безпеки, наприклад системи Patriot, якими володіє Південна Корея. 

"Однак порівняння з Південною Кореєю має свої обмеження: населення Північної Кореї становить трохи більше 20 мільйонів жителів, тоді як населення росії – понад 140 мільйонів. Не можна порівнювати масштаби цих загроз. Загрози з боку росії в п'ять, шість, а то й десять разів більші", – пояснив Зеленський. 

Володимир ЗеленськийвійнаПівденна Корея

Останні матеріали

Ляльковод у Кремлі. Російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у Кремлі. Російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 07:25
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється