Зеленський порівняв можливий мир в Україні з досвідом Кореї

Це не підійде Україні в плані безпеки.

Президент України Володимир Зеленський допускає, що війна може завершитися за "корейським сценарієм", за яким між КНДР та Південною Кореєю не було підписано мирного договору. Відтворення цієї моделі, ймовірно, не підійде Україні в плані безпеки, але її економічна модель є хорошим прикладом, сказав Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Le Point.

Журналісти поцікавились у президента, що він думає про приклад, коли після закінчення Корейської війни не було підписано жодного справжнього мирного договору, проте Південна Корея змогла досягти процвітання.

"Я відповідаю, що все можливо. Треба зазначити, що Південна Корея має великого союзника: Сполучені Штати Америки, які не дозволять Північній Кореї захопити її. Тож все відносно: південнокорейці все одно ризикують", – відповів Зеленський.

За словами глави держави, економіка Південної Кореї процвітає та захищена альянсом, але доки Північна Корея залишатиметься такою, як є, Південна Корея не буде повністю захищеною.

Президент додав, що Південна Корея має багато систем протиповітряної оборони, які гарантують їхню безпеку. Україна також прагне отримати надійні гарантії безпеки, наприклад системи Patriot, якими володіє Південна Корея.

"Однак порівняння з Південною Кореєю має свої обмеження: населення Північної Кореї становить трохи більше 20 мільйонів жителів, тоді як населення росії – понад 140 мільйонів. Не можна порівнювати масштаби цих загроз. Загрози з боку росії в п'ять, шість, а то й десять разів більші", – пояснив Зеленський.