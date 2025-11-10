Зеленський: росія прагне не територій, а контролю

Президент підкреслив, що росіяни прагнуть, аби Україна не розвивалася, а також намагаються нав’язати страх Заходу.

Президент України Володимир Зеленський у великому інтерв’ю британському виданню The Guardian заявив, що росія веде війну не за території, а за вплив і контроль. За його словами, справжня мета кремля — знищення української ідентичності, обмеження розвитку держави та демонстрація слабкості Європи.

"Я скептично ставлюся до питання, що вони просто хочуть землі, бо у них великі території. Це більше про те, щоби отримати політичні такі бенефіти", — наголосив Зеленський.

"Я думаю, що не Європа у стані війни з росією, а росія у стані війни з Україною і гіпотетично — з багатьма в Європі. Але Європа дуже боїться слова “ескалація”. Їм здається, що будь-яка відповідь Європи — це ескалація. А я вважаю навпаки: росія не любить слабкість і сприймає несилові відповіді як прояв безсилля", — зазначив він.

Зеленський наголосив, що всі провокації, до яких сьогодні вдається москва, — це своєрідна перевірка реакції Заходу. кремль тестує, як діятимуть європейські держави та Сполучені Штати у випадку нових загроз країнам-членам НАТО.

Президент також застеріг, що російський диктатор владімір путін може розпочати напад на іншу європейську державу ще до завершення бойових дій в Україні. На його думку, путін опинився в безвихідній ситуації на фронті та намагається показати хоч якісь здобутки власному суспільству.

"путін у тупику. Він радикалізував своє суспільство, пообіцяв цілі, яких не зміг досягти. Тепер йому потрібно показувати хоч якісь успіхи", — сказав Зеленський.

27 систем Patriot для українського неба

В інтерв’ю Зеленський також розповів, що Україна планує замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot у американських виробників. Президент закликав союзників у Європі передати Києву свої наявні системи ППО, щоб допомогти ефективніше захищати цивільне населення від масованих повітряних атак.

"Ми тісно співпрацюємо з міжнародними партнерами, щоб посилити захист нашого неба — особливо від нічних роїв російських дронів", — зазначив він.

Президент визнав, що останні тижні росія посилила удари по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до відключень електроенергії в різних регіонах.

"Такі наші умови життя. Це нормально. У Києві, як і скрізь, бувають перебої з електроенергією", — сказав Зеленський, додавши, що путін свідомо наказує здійснювати терористичні атаки на енергосистему України, залишаючи людей без світла та води.

"Він не може зламати нас інакше. Тому атакує цивільних і нашу інфраструктуру", — підкреслив президент.

Зеленський завершив, наголосивши, що Україна і надалі покладатиметься на силу партнерства з демократичним світом і не дозволить росії диктувати свої умови.

"росія перевіряє Європу на міцність. Ми повинні показати, що не боїмося — ні темряви, ні тиску, ні їхніх погроз", — підсумував глава держави.