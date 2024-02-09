Зеленський ризикує скотитись до ролі лідера, що зазнав поразки у війні – Bloomberg

За два роки війни змінилась як риторика самого президента, так і його бачення способів досягнення цілі.

Однією з причин розколу між колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і президентом Володимиром Зеленським стало різне бачення військового плану для ЗСУ.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з військовим керівництвом України.

"Люди, знайомі з військовим керівництвом, кажуть, що, принаймні, частина розколу обертається навколо надання Зеленським переваги сміливішому військовому плану, який суперечить тому, що більш обережний Залужний планував на найближчі місяці", — ідеться в матеріалі.

Видання зазначає, що публічна суперечка Зеленського з уже колишнім головнокомандувачем Валерієм Залужним припала на найгірший момент, коли Україна опинилась в меншості на полі бою, а США затримують допомогу.

Також джерела видання в приватному порядку вважають, що популярність Залужного тривожила Зеленського, якого один чиновник назвав «тонкошкірим».

Один з українських чиновників розповів ЗМІ, що Залужний брав участь у підборі йому заміни та призначення головкомом ЗСУ Олександра Сирського.

"Сирський, який командував сухопутними військами країни, можливо, і готовий твердіше дотримуватися військових цілей президента, але йому не довіряють дехто на полі бою, які вважають його більш безжальним, ніж його попередник. На відміну від Залужного, він говорить українською мовою з акцентом, оскільки виріс у росії", — зазначили журналісти.

"З наближенням третього року війни його найближче оточення знає, що багато чого змінилося. Вони помітили зміну наративу президента Джо Байдена від "стільки-скільки-вам-потрібно" до "скільки-ми-можемо". Вони також усвідомлюють, що означатиме повернення Дональда Трампа", - пише видання.

Bloomberg нагадує, що Зеленський зіграв головну роль у першому скандалі з імпічментом Трампа. Один з помічників Зеленського сказав, що його команда не надто похмуро дивиться на перспективу президентства Трампа. Він нагадав, що тоді Зеленський мав важелі впливу на Трампа, але вирішив ними не скористатися. Що з цього вийде, ми ще побачимо.

Його союзники визнають, що Зеленський є талісманом. Вони кажуть, що жоден з його попередників не зміг би заручитися такою ж мірою міжнародною підтримкою.

Як сказав один високопоставлений європейський чиновник: відсутність його на чолі зробила б ситуацію для України набагато складнішою.

У четвер ввечері 8 лютого Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного із посади головнокомандувача Збройних Сил України. Олександр Проскурін, український військовий, звинуватив президента Зеленського у розбіжностях із генералом Валерієм Залужним та нехтуванням оборони України.