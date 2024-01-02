Зеленський Сунаку: росія випустила по Україні 500 ракет і дронів за 5 діб

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і розказав, що за 5 останніх діб рф випустила по Україні 500 ракет і дронів.

Про це Зеленський написав в соцмережі X ( Twitter).

"Я розмовляв з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком про продовження повітряного терору росії проти українських міст. За п'ять попередніх днів ворог випустив в бік України не менше 500 ракет і безпілотників.

Я вдячний Сполученому Королівству за суттєву та всебічну допомогу у зміцненні протиповітряної оборони України, зокрема радарами, передовими системами боротьби з безпілотниками та ракетами", - йдеться в дописі.

Зеленський розповів Сунаку про останні масовані російські обстріли й подякував "за суттєвий і різнобічний внесок" Британії у зміцнення протиповітряної оборони України.

Сторони також обговорили оборонну співпрацю з наголосом на посиленні ППО і далекобійних спроможностей ЗСУ.

"Також скоординували позиції щодо української "формули миру" напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі та обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами "формули миру", - додав Зеленський.

Ми писали, що масована ракетна атака на Україну. Найбільшого удару зазнав Київ.