Зеленський у День Гідності та Свободи: зусилля України на шляху до ЄС мають неодмінно завершитися повноправним членством

Президент наголосив, що тоді фактично "відбулася перша перемога у сьогоднішній війні".

У державне свято День Гідності та Свободи, яке в Україні відзначають 21 листопада, президент Володимир Зеленський звернувся до громадян країни - європейського народу.

Про це президент сказав у зверненні з нагоди Дня гідності і свободи.

Глава держави наголосив, що на це свято, встановлене на честь початку двох революцій - "Помаранчевої" та Революції Гідності - 10 років тому українці розпочали "нову сторінку боротьби" і визначили своє європейське майбутнє.

"10 років тому українці провели свій перший контрнаступ. Проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього. Проти нашої неволі. 10 років тому люди об'єдналися не лише проти чогось, а й передусім за себе. Кожен за кожного", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що тоді фактично "відбулася перша перемога у сьогоднішній війні".

"Перемога небайдужості. Перемога хоробрості. Перемога Революції Гідності. Перемога народного спротиву, громадянського суспільства, подвигу Героїв Небесної Сотні та всіх, хто боровся за свободу в столиці та інших регіонах.", - йдеться у зверненні.

Зеленський зазначив, що український народ уже подолав великий відрізок євроінтеграційного шляху, і якщо 20 років тому це була "романтична мрія", 10 років тому - амбітна мета, то "сьогодні - це реалії, в яких вже неможливо зупинити наш рух уперед та подолання всіх обов'язкових стадій.

"Тож наш статус кандидата й подальші переговори про вступ мають неодмінно завершитися повноправним членством України в ЄС. І все це ми робимо попри війну. Коли наші люди захищають і себе, і Європу вже зараз", - заявив він.

Зеленський також підкреслив, що в цій боротьбі не можна поступатися терору і шукати компроміси у спробі досягти "нічиї" - інакше неодмінно буде програш.

"Коли цивілізований світ починає шукати компроміси з терористами та йти на поступки тиранам. Тоді неодмінно програємо ми всі. Україна. Європа. Світ. Програємо, наївно думаючи, що з ними може бути нічия. Нічия неможлива", - зазначив глава держави.