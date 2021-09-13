ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський розповів, що не вважає коректним порівнювати Україну з Афганістаном з точки зору залежності від допомоги США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський у США розповів, чому вважає некоректним порівняння України з Афганістаном
Україна не залежить від США так, як Афганістан залежав. І я дійсно вважаю що за лічені дні, 5-7, таку велику країну неможливо захопити
Фото: з вільного доступу
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю CNN.
На запитання ведучого про те, чи не боїться Україна після останніх подій в Афганістані, що США потенційно можуть так само покинути її сам на сам, Зеленський відповів, що вважає порівняння ситуації в Україні та Афганістані не зовсім коректним.
"Україна не залежить від США так, як Афганістан залежав. І я дійсно вважаю що за лічені дні, 5-7, таку велику країну неможливо захопити", - зауважив він.
Володимир Зеленський нагадав про ситуацію 2014 року, коли міжнародна підтримка України не була особливо потужною.
"У нас не було ніякої військової техніки, крім нашої власної, і наших власних військових. Але була хвиля добровольців, з’явились добробати - зусиллями людей які були об’єднані бажанням захистити свою державу. Нікого іншого не було. Але не тільки за 4 дні, але за 7 років РФ не захопила Україну. Російська Федерація - це не армія Талібану. Це одна із найсильніших армій у світі. Тому я вважаю, що ми відстояли свою державу і ми максимально незалежні від якоїсь іншої країни. Що таке "залишити Україну"? Я вважаю що навпаки США повинні збільшувати свою присутність в Україні ", - сказав він.
Зеленський додав, що вважає зустріч у Вашингтоні потужною.
"Те, що ми серед перших країн, з якими зустрічався президент Байден (після виведення військ з Афганістану - ред.), означає, що ми є пріоритетною країною. І ми вдячні за це, це важливий сигнал. Але за цим сигналом ми також чекаємо дій", - зазначив він.
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13 09 2021 10:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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