ПОЛІТИКА

Зеленський уже сьогодні обговорить мирний план для України з керівництвом США

21 листопада 2025, 16:51
джерело president.gov.ua
Зеленський має провести переговори з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Сьогодні, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський має провести переговори з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Зокрема, вони обговорять "мирний план" США.

Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід на своїй сторінці в соцмережі X.

"Очікується, що президент України Володимир Зеленський у п'ятницю проведе переговори з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і обговорить запропонований США мирний план, згідно з двома джерелами, які володіють інформацією", - написав він.

Нагадаємо, що раніше Sky News, яке отримало таку інформацію від джерел у ЄС, писало, що Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть телефонну розмову наступного тижня. Журналісти зазначили, що лідери обговорять "мирний план" США.

У виданні додали, що американський план майже напевно зустріне опір з боку Європи. За інформацією джерел, пропозицію було піддано різкій критиці під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 20 листопада.

20 листопада Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану щодо завершення війни росії проти України. В ОП заявили, що український президент найближчими днями планує обговорити план з лідером США Дональдом Трампом.

Як повідомила американська газета Financial Times, Білий дім тисне на Україну з метою швидкого узгодження 28-пунктного «мирного плану», розробленого адміністрацією Трампа разом із росією. 

Європейські держави не підтримали цей "мирний план" і розцінюють його як фактичну капітуляцію України.

СШАвійнамирний планВолодимир ЗеленськийДжей Ді Венс

