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ПОЛІТИКА

Зеленський вдруге за місяць провів телефонні переговори із французьким президентом Еммануелем Макроном

30 квітня 2023, 19:24
Зеленський вдруге за місяць провів телефонні переговори із французьким президентом Еммануелем Макроном
Джерело: podrobnosti
Зеленський висловив вдячність за вже надану Францією оборонну допомогу.

Сьогодні, 30 квітня, президент України Володимир Зеленський провів змістовну більш як годинну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це йдеться на сайті президента України.

Співрозмовники обговорили взаємодію в роботі з іншими міжнародними партнерами та скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки у межах двостороннього діалогу.

"Обговорили взаємодію у роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їхньої підтримки української формули миру. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки в рамках двостороннього діалогу", - повідомив Зеленський.

Крім того, Зеленський висловив вдячність за вже надану Францією оборонну допомогу та домовився про додаткові рішення, що посилять потенціал України на полі бою.

"Окремо акцентував увагу на першочергових потребах українських сил оборони. Швидкість та конкретність реагування - це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним силам потужного бронетанкового пакету", - наголосив президент України.

Він також зазначив, що окрему увагу під час розмови було приділено підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі, на якому мають бути ухвалені сильні та конкретні рішення щодо гарантій безпеки для України та започатковано процедуру її запрошення до НАТО.

зеленськийМакрон

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