Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський відповів Макрону на ідею про перемир'я з росією на час Олімпійських ігор

22 квітня 2024, 18:53
Зеленський відповів Макрону на ідею про перемир'я з росією на час Олімпійських ігор
Володимир Зеленський
Український президент пояснив, що росія не дотримується жодного перемир'я.

Президент Франції Еммануель Макрон розуміє, що для російського диктатора путіна не існує ніякого перемир'я, а Олімпіада не є авторитетом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Х’юго Декрипту.

Днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що працюватиме над досягненням припинення вогню під час майбутніх літніх Олімпійських ігор у Парижі. На його думку, це відповідає давній меті Ігор - зміцненню миру за допомогою спорту.

За словами Макрона, у своїй пропозиції він мав на увазі на увазі Близький Схід, а також Україну та Судан.

За словами президента України, він не вірить у такий формат перемир'я.

"Я в це не вірю з росією. Я не вірю не в цей формат перемир'я в цілому, я не вірю в будь-який формат перемир'я з російською федерацією. Емануель це знає, він сам свідок цього, ми разом були в Нормандському форматі. Ми разом проходили весь цей мінський процес. Франція, Німеччина, Україна - ми всі є живими свідками, не по книжках, а ми живі свідки, що замороженого конфлікту з росією не буває. Це питання для перегрупування з росією і надання їм ще додаткових сил, щоб потім знищувати нас. Ми це проходили", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що подібна ситуація вже була під час підписання домовленостей у нормандському форматі. Тоді теж були домовленості щодо періоду cease-fire. Однак навіть тоді були люди, які стріляли по українських військових.

"Вони тренували своїх снайперів, які проходили і щодня вбивали наших людей. Це з доказами все є. Емануель все це знає. Вони просто виходили на полювання. По телефонних перехопленнях, які були від нашої розвідки, ми все це чули. У них заходила група 20-30 спеціалістів, які кілька місяців поспіль щоденно вбивали наших людей, хоча був cease-fire. Снайперськими пострілами. Тобто для путіна не існує ніякого перемир'я, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів", - розповів Зеленський.

війна в Україніросія-агресорперемир'яВолодимир ЗеленськийЕмануель Макрон

Останні матеріали

Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом
Політика
Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 16:11
Чортівня закінчилася і ми повинні виграти цю битву. Як відбувалося результативне голосування в Конгресі – Філліпс О'Брайен
Політика
Чортівня закінчилася і ми повинні виграти цю битву. Як відбувалося результативне голосування в Конгресі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 12:13
Рахунок за втрати під Авдіївкою. росіяни активно пробиваються для обходу лінії оборони на захід під Бахмутом – Том Купер
Політика
Рахунок за втрати під Авдіївкою. росіяни активно пробиваються для обходу лінії оборони на захід під Бахмутом – Том Купер
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 06:31
Повітряно-ракетна війна. Успіхи українців та атаки росіян по цивільних об'єктах – Том Купер
Політика
Повітряно-ракетна війна. Успіхи українців та атаки росіян по цивільних об'єктах – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2024, 15:52
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Політика
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 16:37
З голуба миру на яструба війни. Як росія атакувала Францію і радикалізувала Еммануеля Макрона – The Economist
Політика
З голуба миру на яструба війни. Як росія атакувала Францію і радикалізувала Еммануеля Макрона – The Economist
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 12:24
кремль у захваті від того, як США вагаються щодо допомоги Україні. Як збуджені пропагандони путіна плекають перспективу повернення Трампа – Джулія Девіс
Політика
кремль у захваті від того, як США вагаються щодо допомоги Україні. Як збуджені пропагандони путіна плекають перспективу повернення Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 06:14
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Політика
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 15:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється