Зеленський виключив зі складу РНБО міністрів Галущенка та Гринчук

Причина – викриття корупції в енергетиці.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони.

Про це стало відомо з сайту Офісу президента.

Так, зі складу РНБО вивели міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук, яка раніше подала у відставку.

Нагадаємо, 12 листопада президент Володимир Зеленський після викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці попросив прем’єр-міністерку звільнити міністрів юстиції та енергетики — Германа Галущенка та Світлану Гринчук.

Згодом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення із займаних посад Галущенка та Гринчук.