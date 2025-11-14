Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський виключив зі складу РНБО міністрів Галущенка та Гринчук

14 листопада 2025, 15:55
Зеленський виключив зі складу РНБО міністрів Галущенка та Гринчук
Причина – викриття корупції в енергетиці.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони.
 
Про це стало відомо з сайту Офісу президента.
 
Так, зі складу РНБО вивели міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук, яка раніше подала у відставку.
 
Нагадаємо, 12 листопада президент Володимир Зеленський після викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці попросив прем’єр-міністерку звільнити міністрів юстиції та енергетики — Германа Галущенка та Світлану Гринчук.
 
Згодом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення із займаних посад Галущенка та Гринчук.
