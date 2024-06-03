Зеленський закликав до "політичної підтримки" азіатських країн на тлі триваючої агресії рф проти України

Україна має намір відкрити посольство в Манілі вже цього року.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 червня, прибув до столиці Філіппін Маніли, де має відбутися зустріч із колегою Фердинандом Р. Маркосом-молодшим.

Про це повідомляє Philippine News Agency.

Даний візит Зеленського до Філіппін відбувся після участі двох лідерів у 21-му Міжнародному інституті стратегічних досліджень Shangri-La Dialogue у Сінгапурі.

Це - головний оборонний саміт країн Азії, який збирає лідерів урядів, оборонних чиновників, експертів і бізнесменів, заохочуючи тісну співпрацю між країнами для вирішення проблем регіональної безпеки.

Зеленський на цьому заході, зокрема, публічно закликав до "політичної підтримки" азіатських країн на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії рф проти України. Також він висловився щодо проведення Глобального саміту миру, що планується у Швейцарії в середині червня.

Президент Зеленський подякував Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН.

Глава держави заявив, що Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці.

Очільники держав обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру, зауваживши, що важливо, щоб на ньому були представлені країни Південно-Східної Азії. "Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті", - підкреслив Володимир Зеленський.