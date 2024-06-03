Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський закликав до "політичної підтримки" азіатських країн на тлі триваючої агресії рф проти України

03 червня 2024, 08:06
Зеленський закликав до
джерело t.me/V_Zelenskiy_official
Україна має намір відкрити посольство в Манілі вже цього року.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 червня, прибув до столиці Філіппін Маніли, де має відбутися зустріч із колегою Фердинандом Р. Маркосом-молодшим.

Про це повідомляє Philippine News Agency.

Даний візит Зеленського до Філіппін відбувся після участі двох лідерів у 21-му Міжнародному інституті стратегічних досліджень Shangri-La Dialogue у Сінгапурі.

Це - головний оборонний саміт країн Азії, який збирає лідерів урядів, оборонних чиновників, експертів і бізнесменів, заохочуючи тісну співпрацю між країнами для вирішення проблем регіональної безпеки.

Зеленський на цьому заході, зокрема, публічно закликав до "політичної підтримки" азіатських країн на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії рф проти України. Також він висловився щодо проведення Глобального саміту миру, що планується у Швейцарії в середині червня.

Президент Зеленський подякував Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН.

Глава держави заявив, що Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці.

Очільники держав обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру, зауваживши, що важливо, щоб на ньому були представлені країни Південно-Східної Азії. "Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті", - підкреслив Володимир Зеленський.

війназустрічФіліпінипідтримка УкраїниВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Чим вимірюється російський успіх на фронті. Зомбі на Заході,
Політика
Чим вимірюється російський успіх на фронті. Зомбі на Заході, "всезбиваюче" російське ППО та шведські літаки для України – Том Купер
Переклад iPress – 03 червня 2024, 05:42
Реакція бумерангу. Стратегічна поразка росії в харківській наступальній операції – Філліпс О’Брайен
Політика
Реакція бумерангу. Стратегічна поразка росії в харківській наступальній операції – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 02 червня 2024, 23:29
Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Політика
Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Переклад iPress – 31 травня 2024, 12:05
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 31 травня 2024, 08:27
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Політика
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Переклад iPress – 30 травня 2024, 15:52
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їхня позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Політика
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їхня позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 травня 2024, 08:30
Політика
"Смерті не існує". Панічна росія обіцяє солдатам, що вони воскреснуть відразу після смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 30 травня 2024, 01:56
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Політика
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Переклад iPress – 29 травня 2024, 16:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється