Зеленський жорстко присоромив Захід, який не допомагає збивати ракети рф над Україною

Президент іронічно зазначив, що поки тільки білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів".

Президент України Володимир Зеленський обурився тим, що союзники разом збивають ракети та дрони у небі Близького Сходу, а аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет та іранських "шахедів" у небі України досі немає.

Про це він сказав під час виступу на відкритті ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"Коли ми чуємо, що в росію прибули нові ракети з Ірану, це ж те саме зло, яке союзникам доводилося вже збивати в небі Близького Сходу. Зараз, можливо, відрізняється марка ракет, але не терористичний мотив Ірану, що лежить в основі розповсюдження та застосування цієї зброї. Якщо союзники разом збивають ракети й дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет й іранських "шахедів" у небі України?" - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що це не робиться й тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію країн-сусідів.