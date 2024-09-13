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Зеленський жорстко присоромив Захід, який не допомагає збивати ракети рф над Україною

13 вересня 2024, 18:07
Зеленський жорстко присоромив Захід, який не допомагає збивати ракети рф над Україною
Президент іронічно зазначив, що поки тільки білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів".
Президент України Володимир Зеленський обурився тим, що союзники разом збивають ракети та дрони у небі Близького Сходу, а аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет та іранських "шахедів" у небі України досі немає.
 
Про це він сказав під час виступу на відкритті ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.
 
"Коли ми чуємо, що в росію прибули нові ракети з Ірану, це ж те саме зло, яке союзникам доводилося вже збивати в небі Близького Сходу. Зараз, можливо, відрізняється марка ракет, але не терористичний мотив Ірану, що лежить в основі розповсюдження та застосування цієї зброї. Якщо союзники разом збивають ракети й дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет й іранських "шахедів" у небі України?" - наголосив Зеленський.
 
Він зауважив, що це не робиться й тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію країн-сусідів.
"І коли ми порушуємо це питання з нашими партнерами, постійно, до речі, усі намагаються його просто, якщо чесно, заговорити. І бояться навіть сказати "ми працюємо над цим". Навіть цих слів бояться. І це правда. Поки що лише
 
білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів". Я не думав, що в такому форматі це буде… Це справді, я вважаю, просто принизливо для сильного демократичного світу", - підкреслив глава держави.
 
Зеленський також заявив, що і Україна, і її партнери абсолютно точно знають усі точки, у яких росія збирає сили для ударів, та де розташована російська протиповітряна оборона.
 
"Якщо хтось не знає з партнерів, ми можемо поділитися цією інформацією. І на які позиції виводяться пускові установки російських ракет і які маршрути логістики критичні для російського окупаційного контингенту. Все це можна знищити за лічені місяці. Війна триває 10 років, повномасштабна - майже три. Тобто чого не вистачає, щоб її завершити? Сили? Рішень? Чи бажання?" - сказав він.
 
Окремо Зеленський акцентував на тому, що в російських ракетах, які щоденно б’ють по українських містах і селах, є компоненти зі всього світу: Америки, Європи, Тайваню, тощо: "Ланцюжки такого постачання в росію досі існують".

 

Володимир Зеленськийросія окупантивійна в Україні

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