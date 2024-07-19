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У росії засудили до 16 років колонії журналіста WSJ у так званій справі про "шпигунство"

19 липня 2024, 16:31
У росії засудили до 16 років колонії журналіста WSJ у так званій справі про
Фото: EPA/UPG
Цього місяця російський міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив, спецслужби США та рф обговорюють можливий обмін Гершковича.
У росії Свердловський обласний суд присудив журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу 16 років колонії у так званій справі про “"шпигунство".
 
Про це повідомляють місцеві медіа. 
 
Прокуратура просила для журналіста 18 років колонії. Засідання проходили у закритому режимі. 
 
Показово, що судове слідство було завершено за два засідання. 
 
Водночас сам журналіст провину не визнав.
 
У березні 2023 року Гершковича затримали в Єкатеринбурзі. Згодом його помістили до СІЗО у москві. 
 
Його звинувачували у тому, що він нібито за завданням ЦРУ збирав інформацію про діяльність "Уралвагонзаводу".
 
Світова спільнота багато разів закликала російську владу звільнити журналіста. 
 
Зазначимо, цього місяця російський міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив, спецслужби США та рф обговорюють можливий обмін Гершковича. Однак поки невідомо, на кого росія хоче обміняти Гершковича.
війна в Україніжурналіст WSJросія окупанти

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