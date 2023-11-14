Журналісти розкрили залаштунки військової бази в Європі, де ЗСУ тренуються перед реальною війною

Франція пообіцяла цього року навчити 7000 українців у Франції та Польщі через Місію військової допомоги Європейського Союзу Україні (EUMAM).

Французька армія сформувала в одному таборі в центрі країни загін, який займатиметься підготовкою новобранців з України, більшість з яких добровольці.

Про це відомо з репортажу Le Monde. А також схожий за тематикою репортаж Politico який, судячи з усього, стосується тієї ж таємної бази.

"У той час як війна в Україні перетворюється на позиційну, підготовка київських солдатів у Франції, програма, яка стартувала в лютому 2023 року, поступово набирає обертів. Після кількох місяців проб і помилок, під час яких людей розподілили по різних полках, генеральний штаб вирішив перегрупувати всю свою бойову підготовку піхоти в таборі в одному з регіонів Франції", - йдеться на сторінках вищезгаданого європейського видання.

Одним із додатків є широке використання дронів, щоб відобразити реальність того, з чим українці зіткнуться вдома.

Франція пообіцяла цього року навчити 7000 українців у Франції та Польщі через Місію військової допомоги Європейського Союзу Україні (EUMAM).

Місцезнаходження французького табору, який відвідали журналісти, в тому числі з Politico, не може бути розголошено з міркувань безпеки, як і кількість бійців, які навчаються. Українська влада не хотіла, щоб їхні громадяни давали інтерв'ю під час візиту для преси, також з міркувань безпеки, повідомили французькі військові.

Влітку українці назвали західне навчання частково непридатним для війни, у якій вони воюють нині. Хоча вони високо оцінили інструкції з тактики піхоти та окопів, вони сказали, що проблема полягає в тому, що методи НАТО передбачають перевагу в повітрі, якої Київ не має.

Хоча французи стверджують, що адаптація до критики не вимагала великих змін, оскільки програми завжди були гнучкими, тепер вони роблять більший акцент на усвідомленні загроз, що надходять із неба.

"Екіпажі безпілотників літають вище, щоб звикнути до повітряного спостереження", — сказав капітан Ксав’єр, один із інструкторів. Французькі інструктори також використовують артилерію та гранати, щоб імітувати авіаудари та побачити, як українці реагують на (імітують) поранених солдатів.

За одним зі сценаріїв українцям, озброєним димовими шашками та французькими автоматами FAMAS, що стріляли холостими патронами, довелося взяти багнистий окоп і захистити його від нападу ворога.

В іншому їм було доручено завоювати й утримати бутафорське село. Ключовий рефлекс, якому вчать французи, — це якнайшвидше піти з вулиць і сховатися, — сказав капітан Ремі, який стежив за тренуваннями з ведення бойових дій у міських умовах. "Вулиця означає смерть".

На імітаційних полях битв жінки-перекладачі — єдині жінки — йдуть за військами, щоб пояснювати інструкції.

Окрім військової тактики, Україна звернулася до Франції з проханням підготувати майбутніх солдат до того, щоб витримувати суворі умови на полі бою та діяти в холодному та шумному середовищі без сну, повідомили французькі офіцери. Трупи мертвих тварин розкидають по траншеях, щоб можна було звикнути до запаху смерті. Французькі війська розпочали раптові нічні атаки.

"Коли вони прибудуть на фронт, обов’язково буде шок, і моя роль полягає в тому, щоб обмежити цей шок", – сказав капітан Ксав’єр.

Навчання українських військових коштує Франції близько 300 мільйонів євро, йдеться у звіті парламенту. Але французька армія також виграє. "Це в наших інтересах, підрозділи також проходять навчання, і це сприяє їхній підготовці, це взаємовигідна ситуація", — сказав підполковник Евен.

Французькі інструктори також отримують цінні відгуки від слухачів, які мають досвід бою — те, що вони можуть використати, щоб підготувати Францію до війни високої інтенсивності.

Довгий час навчання у Франції було зосереджено на боротьбі з повстанцями, що було корисно в таких місцях, як Малі та Афганістан. Війна в Україні змінила це.

Інструкторам і слухачам заборонили обмінюватися номерами телефонів — з міркувань безпеки, а також тому, що в минулому французькі солдати були занадто емоційно прибиті та зламані, коли їхні колишні стажери гинули на полі бою.

Коли сесія закінчиться, "настав час розірвати зв’язки", — сказав капітан Ксав’єр, "інакше, коли ми дізнаємося, що хтось помер, ми будемо бідкатися, що ми зробили не так".