Зі 190 Bradley, які США відправили Україні, знищено близько 10 – The Washington Post

10 зі 190 машин Bradley, які США надала Україні, знищені під час бою.

Частина з цих бойових піхотних машин підлягає ремонту.

Про це пише The Washington Post.

Кілька десятків отримали мінімальні пошкодження і багато з них були відремонтовані та повернуті на поле бою.

Деякі з машин мають бути відправлені до Польщі для більш серйозного ремонту.

"Сполучені Штати виділили 190 Bradley, більш ніж половина з яких були доставлені до оперативних підрозділів в Україні, повідомив посадовець, який говорив на умовах анонімності через делікатність питання. Близько десятка Bradley було знищено, повідомив високопоставлений представник американського оборонного відомства", - пише видання.

Дані аналітичного сайту Oryx враховує втрату лише тої техніки, щодо пошкодження якої є відео- чи фотодокази. І вони заявляють про ушкодження різного ступеня.

Багато з них були відремонтовані й вже повернуті на поле бою. Деякі з них мають бути відправлені до Польщі для серйознішого ремонту.

Журналісти Washington Post зафіксували у лісистій місцевості шість машин, які ремонтують, більшість із них були пошкоджені внаслідок вибуху мін. Ремонт деяких машин може зайняти лише кілька годин.

За словами військових, з якими поговорило видання, вони відчувають брак запчастин для ремонту.

"Деякі машини є "донорами", тобто українці знімають з них придатні для використання деталі, щоб встановити їх на інші, менш пошкоджені Bradley, а потім заповнюють "донорську" машину зламаними деталями, перш ніж відправити її на масштабніший ремонт на заводі в Польщі, - розказали українські військові.

Високопоставлений співбесідник видання повідомив, що в багатьох випадках українці використовували машини саме так, як і вчили їх під час тренувань в Німеччині. А це були комбіновані атаки, коли піхота, бронетехніка та авіація діють спільно.