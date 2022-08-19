Зірка "Володаря перснів" закликав українців не називати росіян орками, бо "це ображає фентезійних істот"
Про це повідомляє УНІАН.
"Я був Сауроном у "Володарі перснів", але навіть я шокований абсолютним злом, з яким борються українці. Від імені світової діаспори орків я хочу звернутися з важливим проханням. Будь ласка, не називайте росіян орками. Нас це ображає! Орки не будуть цілитися в жінок і дітей, красти пральні машинки і гадити на килими. Ми - воїни, а не якийсь мотлох", - сказав актор.
Також він закликав допомогти постраждалим через війну тваринам, по яких цілилися окупанти. Після обстрілів зоопарків, Бейкер в подиві, чим тварини завинили перед Росією.
"Я чув, що росіяни стріляють по зоопарках і вбивають беззахисних тварин. Не розумію, що вони їм такого зробили? Будь ласка, не називайте росіян орками. Мені соромно перед моїми дітьми", - додав Бейкер.
Раніше повідомлялось, що в Лондоні скасували виставку "Український шлях", яку організував російський колекціонер.
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