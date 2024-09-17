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ЗСУ можуть мати нову стратегію у Курській області рф: діяти швидко і оточити тисячі російських військ – Forbes

17 вересня 2024, 12:51
ЗСУ можуть мати нову стратегію у Курській області рф: діяти швидко і оточити тисячі російських військ – Forbes
iakursk.ru
На Курщині готується можливе оточення російських військ.

В українських сил оборони в Курській області рф з'явилася нова стратегія - швидко переміщатися і брати російські війська в оточення.

Про це пише аналітик Forbes Девід Екс.

"Коли того тижня українські війська прорвали російську оборону на новій ділянці російсько-українського кордону біля села Новий шлях, це шокувало багатьох, але тепер їхня мета стає зрозумілішою", - йдеться в матеріалі. 

Аналітик додає, що українська тактична група, була очолювана 95-ю повітряно-штурмовою бригадою, перерізає шлях праворуч у міру просування за Новий Шлях і через південні квартали найближчого російського міста, Веселе. Іншими словами, українські війська розвертаються в бік головного Курського виступу. 

"В разі, якщо українці, які наступають на північний схід від Нового Шляху, зможуть з'єднатися з українцями, які перебувають на головній ділянці, то вони відсічуть потенційно тисячі росіян між собою і кордоном", - додає аналітик.

За його словами, місцеві географічні умови сприяють спробам ЗСУ оточити російські війська. Річка Сейм утворює природний кордон вздовж більшої частини північного краю потенційної кишені, обмеженої з лівого і правого флангів наступаючими українськими військами.

Також ЗСУ знищили усі постійні мости через Сейм у цьому районі, тому всі російські війська на південь від Сейму, а їх там можуть бути цілі батальйони, залежать від тимчасових понтонних мостів або вузького сухопутного мосту через місто Коренєве.

Тому  українці невпинно обстрілюють понтони, щойно росіяни їх встановлюють. З цієї ж причини українські війська наступають на Кореневе, явно маючи намір зруйнувати сухопутний міст, зазначає аналітик.

Девід Екс пише, що співвідношення сил у Курській області може вплинути на шанси українців на успіх у потенційному оточенні. За його розрахунками, Київ виділив близько 10 000 військовослужбовців для двостороннього вторгнення в Курськ. 

москва, можливо, направила в область 38 000 військовослужбовців, але багато хто з них - погано навчені молоді призовники.

Збройні сили звільнили в Курській області ще два населених пункти: села Дурівка і Вітряне, а також частину населеного пункту Журавлі. 

Також россійське угруповання перебуває в оточенні в Кремінному. 

На тому тижні ЗСУ прорвали російський кордон на новій ділянці в Курській області. 

Українські сили дійшли до села Веселе і практично взяли його під свій контроль. Forbes писав, що російський гарнізон навколо Веселого охоплює велику кількість погано підготовлених молодих призовників, і, ймовірно, саме це призвело до швидкого просування ЗСУ в цьому напрямку.

 
війна в УкраїніКурська область

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