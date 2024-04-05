ЗСУ спростували інформацію про те, що окупанти нібито зайшли до Часового Яру
Інформація про те, що росіяни нібито зайшли до Часового Яру, не відповідає дійсності, однак у цьому районі ведуться важкі бої.
Про це заявив речник Східного командування Збройних Сил України Андрій Задубінний у коментарі Reuters.
"Ситуація там дуже складна, бої тривають, але російських військ там немає… Не вірте російським повідомленням", – сказав Андрій Задубінний.
Американський Інститут вивчення війни також писав, нібито росіяни зайшли у передмістя Часового Яру. У ISW посилалися на геолокаційні кадри, опубліковані 4 квітня. На них, як стверджують аналітики, видно, як російська механізована колона просувалася ділянкою траси Т-0506 (Хромове-Часів Яр) до східної околиці мікрорайону Канал (крайня східна частина Часів Яру), перш ніж українські бійці спинили подальше просування ворога.
Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState заявили, що російські окупанти зайшли у крайні будинки Часового Яру у Донецькій області і найближчим часом у місті можуть розпочатися вуличні бої. Аналітики зазначили, що були штурми і на багатоповерхівки, але там окупантам не вдалося закріпитися. Силам Оборони важко стримувати натиск противника – росіяни продовжують численні штурми, маючи перевагу у живій силі.