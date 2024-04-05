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ЗСУ спростували інформацію про те, що окупанти нібито зайшли до Часового Яру

05 квітня 2024, 14:33
ЗСУ спростували інформацію про те, що окупанти нібито зайшли до Часового Яру
Фото: Надзвичайні новини
Речник Східного командування ЗСУ повідомив, що ситуація у місті складна, але окупантів в ньому немає.

Інформація про те, що росіяни нібито зайшли до Часового Яру, не відповідає дійсності, однак у цьому районі ведуться важкі бої.

Про це заявив речник Східного командування Збройних Сил України Андрій Задубінний у коментарі Reuters.

"Ситуація там дуже складна, бої тривають, але російських військ там немає… Не вірте російським повідомленням", – сказав Андрій Задубінний.

Видання також зазначило, що раніше про вхід росіян до Часового Яру писали пропагандисти із росЗМІ, які посилались на заступника місцевого гауляйтера.
 

Американський Інститут вивчення війни також писав, нібито росіяни зайшли у передмістя Часового Яру. У ISW посилалися на геолокаційні кадри, опубліковані 4 квітня. На них, як стверджують аналітики, видно, як російська механізована колона просувалася ділянкою траси Т-0506 (Хромове-Часів Яр) до східної околиці мікрорайону Канал (крайня східна частина Часів Яру), перш ніж українські бійці спинили подальше просування ворога.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState заявили, що російські окупанти зайшли у крайні будинки Часового Яру у Донецькій області і найближчим часом у місті можуть розпочатися вуличні бої. Аналітики зазначили, що були штурми і на багатоповерхівки, але там окупантам не вдалося закріпитися. Силам Оборони важко стримувати натиск противника – росіяни продовжують численні штурми, маючи перевагу у живій силі.

ЗСУЧасів Ярвійна в Україніросія окупанти

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