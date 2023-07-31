ЗСУ своїми ударами послабили оборону армії рф – The Times

Збройні сили України порушили логістику російської армії і пересування їхніх підрозділів.

Через це російська оборона ослабла.

Про це йдеться в матеріалі британського видання The Times.

Тепер в Збройних силах України є можливість піти на схід від Бахмута і повернути на південь до Донецька.

"Українські війська можуть просунутися на південь від Вугледара до Маріуполя чи вийти до Токмаку, а потім до Мелітополя, щоб ізолювати Крим. Останній варіант передбачає, що Крим буде знаходитися в доступності для української артилерії і повітряних атак. Таким чином, навіть без захоплення півострова, Україна могла б зробити Крим неможливим для перебування російських військових та цивільного населення, що стало б серйозним козирем в протистоянні росії", - пише видання.