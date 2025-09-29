Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЗСУ вдарили ракетами "Нептун" по заводу "Електродеталь" у Брянській області рф

29 вересня 2025, 12:51
ЗСУ вдарили ракетами
джерело facebook.com/permalink
У Генштабі розповіли, що росіяни виготовляють на цьому підприємстві.

У російському місті Карачев Брянської області в ніч на понеділок, 29 вересня, пролунали вибухи. Українські підрозділи артилерії та ракетних військ завдали ракетного удару по заводу "Електродеталь", що виготовляє різні типи електричних з'єднувачів, зокрема, для військових потреб країни-агресора. Сили оборони України випустили чотири "вироби" по цьому об'єкту окупантів.  Їхня дальність польоту становила понад 240 кілометрів.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України. 

Командувач Військово-Морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що по Карачевському заводу влучили ракети "Нептун". 

Вказано, що продукцію цього заводу росіяни використовують у приладобудівній, електронній та в авіакосмічній галузях.

"Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів", — йдеться в повідомленні.

На місці удару по території заводу спалахнула пожежа. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється. 

