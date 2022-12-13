ЗСУ знищили керівний склад 58 армії рф та ворожу техніку в Запорізькій області – Генштаб
Українські збройні сили на тимчасово окупованій території Запорізької області знищили керівний склад 58-ї армії росії.
"Підтверджено поразку противника Силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області. Крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак і Гуляйполіе знищено три артилерійські установки і до десяти одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу російських окупантів", – йдеться у зведенні Генштабу.