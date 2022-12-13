ЗСУ знищили керівний склад 58 армії рф та ворожу техніку в Запорізькій області – Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак і Гуляйполе знищено три артилерійські установки і до десяти одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника.