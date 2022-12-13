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ЗСУ знищили керівний склад 58 армії рф та ворожу техніку в Запорізькій області – Генштаб

13 грудня 2022, 19:16
ЗСУ знищили керівний склад 58 армії рф та ворожу техніку в Запорізькій області – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак і Гуляйполе знищено три артилерійські установки і до десяти одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника.

Українські збройні сили на тимчасово окупованій території Запорізької області знищили керівний склад 58-ї армії росії.

"Підтверджено поразку противника Силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області. Крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак і Гуляйполіе знищено три артилерійські установки і до десяти одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу російських окупантів", – йдеться у зведенні Генштабу.


війнаЗапоріжжяЗСУУкраїнаГенштаб ЗСУ

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