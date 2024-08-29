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ПОЛІТИКА

Зустріч Саллівана з Сі Цзіньпіном у Пекіні не принесла прогресу щодо війни в Україні

29 серпня 2024, 18:24
Зустріч Саллівана з Сі Цзіньпіном у Пекіні не принесла прогресу щодо війни в Україні
bbc
Зустріч Сі Цзіньпіна і Джейка Саллівана проводили, щоб "підтримувати відкритість комунікацій між двома державами", оскільки відносини Китаю і США стають дедалі більш напруженими.

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван зустрівся в Пекіні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сторони не досягли «жодного прогресу» в питанні припиненні війни росії проти України.

Про це сказав Джейк Салліван, передає Associated Press.

Американська й китайська сторони обговорювали підтримку Китаєм росії, тому що аналіз Сполучених Штатів показує, що КНР експортує технології, які росія використовує для виробництва ракет, танків та іншої зброї.

Зустріч Сі Цзіньпіна і Джейка Саллівана проводили, щоб "підтримувати відкритість комунікацій між двома державами", оскільки відносини Китаю і США стають дедалі більш напруженими.

Радника президента США Джо Байдена з питань національної безпеки також проводив зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Пекін і Вашингтон також планують найближчими тижнями телефонну розмову між Сі Цзіньпіном та Джо Байденом, повідомили в заяві Білого дому. Там також наголошують, що обидві сторони залишатимуть лінії зв’язку відкритими.

Китай від початку агресії росії проти України декларує підтримку територіальної цілісності української держави, але не засуджує вторгнення і постійно закликає до переговорів та миру. При цьому КНР продає рф компоненти для виготовлення зброї та допомагає обходити західні санкції.

Сі Цзіньпінвійна в УкраїніДжейк Салліван

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