Зустріч Саллівана з Сі Цзіньпіном у Пекіні не принесла прогресу щодо війни в Україні
Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван зустрівся в Пекіні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сторони не досягли «жодного прогресу» в питанні припиненні війни росії проти України.
Про це сказав Джейк Салліван, передає Associated Press.
Американська й китайська сторони обговорювали підтримку Китаєм росії, тому що аналіз Сполучених Штатів показує, що КНР експортує технології, які росія використовує для виробництва ракет, танків та іншої зброї.
Зустріч Сі Цзіньпіна і Джейка Саллівана проводили, щоб "підтримувати відкритість комунікацій між двома державами", оскільки відносини Китаю і США стають дедалі більш напруженими.
Радника президента США Джо Байдена з питань національної безпеки також проводив зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.
Пекін і Вашингтон також планують найближчими тижнями телефонну розмову між Сі Цзіньпіном та Джо Байденом, повідомили в заяві Білого дому. Там також наголошують, що обидві сторони залишатимуть лінії зв’язку відкритими.
Китай від початку агресії росії проти України декларує підтримку територіальної цілісності української держави, але не засуджує вторгнення і постійно закликає до переговорів та миру. При цьому КНР продає рф компоненти для виготовлення зброї та допомагає обходити західні санкції.