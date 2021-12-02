Казкові скульптури митця з Тернопільщини приваблюють туристів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

"Олег Котик з Кровинки - знаний далеко за межами краю майстер скульптурного мистецтва. Він єдиний на Тернопільщині працює у жанрі казкової скульптури. Свого часу навчався у Теребовлянському фаховому коледжі культури і мистецтв, а тепер передає свої знання студентам. Оксана, дружина Олега, - теж викладач і помічниця у створенні скульптур. Обоє творчу фантазію спрямовують для самобутнього прикрашання міст і сіл. Скульптури, виготовлені їхніми руками, - окраса найрізноманітніших локацій, приватних обійсть, архітектурних споруд у багатьох областях України", - йдеться в повідомленні.

Фото: сторінка Олега Котика у Фейсбуці

Також зазначається, що подружжя Котиків оригінально прикрасило і своє сільське обійстя. Сюди уже п’ять років поспіль приїжджають, як до музею.

Фото: сторінка Олега Котика у Фейсбуці

Тут можна побачити фантастичних героїв, які, немов живі, причаїлися біля ошатних альтанок. Можна підійти і до п'ятиметрового "дракона", який охороняє альтанку з химерними істотами на даху, роздивитися героїв мультфільмів, лісовика у формі колодязя та багатьох інших казкових персонажів.

Фото: сторінка Олега Котика у Фейсбуці

Усі скульптури з бетону Олег Котик творить разом із дружиною та братом Русланом. Розмальовує роботи переважно пані Оксана.

Фото: сторінка Олега Котика у Фейсбуці

"Автобуси, які прямують міжнародною трасою Тернопіль - Чернівці, сповільнюють швидкість біля їхнього будинку, щоб краще розгледіти казку. Часто пасажири узагалі просять зупинитися на кілька хвилин, щоб зробити тут селфі, не кажучи вже про туристів, які не минають таку барвисту скульптурну локацію", - розповіли у пресслужбі.