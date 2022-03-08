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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
03 08 2022 11:06

На Київщині коваль створив скульптуру козака з ворожої ракети "Іскандер"

Важко було, як ніколи раніше, але то втіха для майстра: перетворити те, що було злом, на річ для радості людей
Коваль вирішив зробити скульптуру після того як збита ракета впала на його земельну ділянку.
На Київщині коваль створив скульптуру козака з ворожої ракети "Іскандер" Фото:https://t.me/corona_kyiv
Про це повідомля "Київ city" на сторінці у Телеграм.

Саме цю ракету навесні збили українські захисники. Вона впала на земельну ділянку місцевого фермера.
 
"Важко було, як ніколи раніше, але то втіха для майстра: перетворити те, що було злом, на річ для радості людей", — зазначив коваль Юрій Савугін.
 
 
Над металевою скульптурою автор працював щодня по 12 годин протягом трьох місяців.
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