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На Київщині коваль створив скульптуру козака з ворожої ракети "Іскандер" Важко було, як ніколи раніше, але то втіха для майстра: перетворити те, що було злом, на річ для радості людей Коваль вирішив зробити скульптуру після того як збита ракета впала на його земельну ділянку.

Фото:https://t.me/corona_kyiv





Саме цю ракету навесні збили українські захисники. Вона впала на земельну ділянку місцевого фермера. Про це повідомля "Київ city" на сторінці у Телеграм.Саме цю ракету навесні збили українські захисники. Вона впала на земельну ділянку місцевого фермера. "Важко було, як ніколи раніше, але то втіха для майстра: перетворити те, що було злом, на річ для радості людей", — зазначив коваль Юрій Савугін. Над металевою скульптурою автор працював щодня по 12 годин протягом трьох місяців.

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