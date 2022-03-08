CУСПІЛЬСТВО ФОТОКоваль вирішив зробити скульптуру після того як збита ракета впала на його земельну ділянку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
03 08 2022 11:06
На Київщині коваль створив скульптуру козака з ворожої ракети "Іскандер"
Важко було, як ніколи раніше, але то втіха для майстра: перетворити те, що було злом, на річ для радості людей
Фото:https://t.me/corona_kyiv
Про це повідомля "Київ city" на сторінці у Телеграм.
Саме цю ракету навесні збили українські захисники. Вона впала на земельну ділянку місцевого фермера.
Саме цю ракету навесні збили українські захисники. Вона впала на земельну ділянку місцевого фермера.
"Важко було, як ніколи раніше, але то втіха для майстра: перетворити те, що було злом, на річ для радості людей", — зазначив коваль Юрій Савугін.
Над металевою скульптурою автор працював щодня по 12 годин протягом трьох місяців.
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