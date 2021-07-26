Перший літючий електромобіль випробували в Туреччині

Це одна з перших моделей літючої машини, яка працює на електриці. Поки ми продовжуємо працювати над її удосконаленням. Управління буде здійснюватися автоматичною системою з використанням штучного інтелекту. Зараз батареї вистачає на пів години роботи, тому нам є над чим попрацювати

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів генеральний директор компанії Baykar Makina Халюк Байрактар.

У компанії апарат називають "летючою машиною". Найменування першої моделі - Cezeri ("Джезері"). Джезері - це ім'я одного з творців автоматичної техніки, який жив в цьому регіоні багато років тому, повідомив Байрактар.

"Це одна з перших моделей летючої машини, яка працює на електриці. Поки ми продовжуємо працювати над її удосконаленням. Управління буде здійснюватися автоматичною системою з використанням штучного інтелекту. Зараз батареї вистачає на пів години роботи, тому нам є над чим попрацювати", - сказав Байрактар.



Фото: kanaldom.tv Фото: kanaldom.tv



Фото: kanaldom.tv Фото: kanaldom.tv



Фото: kanaldom.tv Фото: kanaldom.tv



Фото: kanaldom.tv Фото: kanaldom.tv

Фото: kanaldom.tv

Гендиректор зазначив, що на першому місці при розробці - питання безпеки.

"Тут багато контроль-систем, які забезпечують безпечне пересування", - запевнив він.

15 вересня 2020 року "Джезері" здійснила перший політ. За розрахунками компанії, упродовж 5-10 років "летючі машини" вже надійдуть у продаж.

Байрактар впевнений, що людство буде поступово переходити на такий вид транспорту.

Компанія Bayrak Makina також відома своїми безпілотниками Bayraktar TB2 - це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту - понад 12 годин. Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.

Кілька безпілотників Bayraktar TB2 вже знаходяться на озброєнні ЗСУ і пройшли випробування в зоні бойових дій на сході України. Всього Україна має намір придбати 48 таких апаратів.

Також Bayrak Makina виробляє безпілотники нового покоління Akinci, на яких встановлені двигуни українського виробництва. Компанія планує використовувати українські двигуни у всій своїй продукції.