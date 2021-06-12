Схожий на хижу: китайський місяцехід зробив фото невідомого об’єкта

Китайський місяцехід зробив на поверхні Місяця світлину невідомого об’єкта. Він схожий на хижу.

Yutu 2 знадобиться ще близько 2-3 земних місяців, щоб наблизитися до містичного об’єкта на Місяці

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Space.

Фотографія зроблена майже за 80 метрів, коли місяцехід працював поблизу кратера Фон Карман ще у листопаді цього року.

Очікується, що Yutu 2 знадобиться ще близько 2-3 земних місяців, щоб наблизитися до містичного об’єкта на Місяці.

Фото: Space

Вчені вважають, що цей об’єкт, імовірно, великий валун, який потрапив на Місяць внаслідок зіткнення. Проте точне пояснення можна буде отримати за кілька місяців.

Нагадаємо, що NASA відправить австралійський місяцехід на супутник Землі