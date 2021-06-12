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06 12 2021 14:36

Схожий на хижу: китайський місяцехід зробив фото невідомого об’єкта

Yutu 2 знадобиться ще близько 2-3 земних місяців, щоб наблизитися до містичного об’єкта на Місяці
Китайський місяцехід зробив на поверхні Місяця світлину невідомого об’єкта. Він схожий на хижу.
Схожий на хижу: китайський місяцехід зробив фото невідомого об’єкта Фото: NАSА

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Space.

Фотографія зроблена майже за 80 метрів, коли місяцехід працював поблизу кратера Фон Карман ще у листопаді цього року.

Очікується, що Yutu 2 знадобиться ще близько 2-3 земних місяців, щоб наблизитися до містичного об’єкта на Місяці.

Фото: Space

Вчені вважають, що цей об’єкт, імовірно, великий валун, який потрапив на Місяць внаслідок зіткнення. Проте точне пояснення можна буде отримати за кілька місяців.

Нагадаємо, що NASA відправить австралійський місяцехід на супутник Землі

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