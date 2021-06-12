ВІДПОЧИНОК ФОТОКитайський місяцехід зробив на поверхні Місяця світлину невідомого об’єкта. Він схожий на хижу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
06 12 2021 14:36
Схожий на хижу: китайський місяцехід зробив фото невідомого об’єкта
Yutu 2 знадобиться ще близько 2-3 земних місяців, щоб наблизитися до містичного об’єкта на Місяці
Фото: NАSА
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Space.
Фотографія зроблена майже за 80 метрів, коли місяцехід працював поблизу кратера Фон Карман ще у листопаді цього року.
Очікується, що Yutu 2 знадобиться ще близько 2-3 земних місяців, щоб наблизитися до містичного об’єкта на Місяці.
Фото: Space
Вчені вважають, що цей об’єкт, імовірно, великий валун, який потрапив на Місяць внаслідок зіткнення. Проте точне пояснення можна буде отримати за кілька місяців.
Нагадаємо, що NASA відправить австралійський місяцехід на супутник Землі
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