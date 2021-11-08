У Китаї виявили новий вид рослин

Наукові співробітники тропічного ботанічного саду Сішуанбаньна при Академії наук Китаю і природного заповідника Тунбігуань виявили новий вид ліан на півдні країни.

Після детального вивчення морфологічних характеристик, огляду наукової літератури та порівняння зразків подібних видів дослідники прийшли до висновку, що це новий вид рослин, назвавши його Stixis yingjiangensis (різновид сім'ї резедові) відповідно до місця його виявлення



Фото: www.facebook.com/TaiwaniaOffice Фото: www.facebook.com/TaiwaniaOffice

Йдеться про дві популяції, в цілому 10 одиниць, нового виду ліани, які були знайдені під час дослідницької експедиції в Дехун-Дай-Цзінпоському автономному окрузі провінції Юньнань.



Фото: www.facebook.com/TaiwaniaOffice Фото: www.facebook.com/TaiwaniaOffice

Після детального вивчення морфологічних характеристик, огляду наукової літератури та порівняння зразків подібних видів дослідники прийшли до висновку, що це новий вид рослин, назвавши його Stixis yingjiangensis (різновид сім'ї резедові) відповідно до місця його виявлення.

Розташований в прикордонних районах на південному заході Китаю Дехун-Дай-Цзінпоський автономний округ багатий біологічними ресурсами, на даний момент там зареєстровано понад 6000 видів вищих рослин.



Фото: www.facebook.com/TaiwaniaOffice

Як повідомлялося, ботаніки з Університету Британської Колумбії (Канада) знайшли рослину Triantha occidentalis, яке поїдає комах.