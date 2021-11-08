ФОТОНаукові співробітники тропічного ботанічного саду Сішуанбаньна при Академії наук Китаю і природного заповідника Тунбігуань виявили новий вид ліан на півдні країни.
Фото: www.facebook.com/TaiwaniaOffice
Фото: www.facebook.com/TaiwaniaOffice
Фото: www.facebook.com/TaiwaniaOfficeПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
11 08 2021 16:58
У Китаї виявили новий вид рослин
Після детального вивчення морфологічних характеристик, огляду наукової літератури та порівняння зразків подібних видів дослідники прийшли до висновку, що це новий вид рослин, назвавши його Stixis yingjiangensis (різновид сім'ї резедові) відповідно до місця його виявлення
Фото: www.facebook.com/TaiwaniaOffice
Про це повідомляє Сіньхуа.
Фото: www.facebook.com/TaiwaniaOffice
Йдеться про дві популяції, в цілому 10 одиниць, нового виду ліани, які були знайдені під час дослідницької експедиції в Дехун-Дай-Цзінпоському автономному окрузі провінції Юньнань.
Фото: www.facebook.com/TaiwaniaOffice
Після детального вивчення морфологічних характеристик, огляду наукової літератури та порівняння зразків подібних видів дослідники прийшли до висновку, що це новий вид рослин, назвавши його Stixis yingjiangensis (різновид сім'ї резедові) відповідно до місця його виявлення.
Розташований в прикордонних районах на південному заході Китаю Дехун-Дай-Цзінпоський автономний округ багатий біологічними ресурсами, на даний момент там зареєстровано понад 6000 видів вищих рослин.
Фото: www.facebook.com/TaiwaniaOffice
Як повідомлялося, ботаніки з Університету Британської Колумбії (Канада) знайшли рослину Triantha occidentalis, яке поїдає комах.
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