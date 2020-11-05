У Рівному облаштовують історичний парк просто неба

Один із ініціаторів проєкту з відновлення прадавнього городища на лівому березі озера Басів Кут Юрій Ойцюсь розповідає, що нині він разом з однодумцями взявся за прибирання ділянки, на якій збудують копію давньоруського поселення ХІ-ХІІ століття.

Фото: Укрінформ

Упорядковувати території почали ще в лютому. Тоді розчистили чагарники, прибрали сміття, укріпили берег.

Назва парку - "Городище Оствиця", бо саме так у давнину називалась річка Устя, яка впадає в озеро Басів Кут. Ідея створити його неподалік водойми виникла з десяток років тому. Ентузіасти почали з прадавнього човна вікінгів.