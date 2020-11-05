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ВІДПОЧИНОК ФОТО
11 05 2020 17:24

У Рівному облаштовують історичний парк просто неба

Ця територія стане автентичною зоною відпочинку. Точної дати закінчення робіт у "Городищі Оствиця" поки що не називають
"Городище Оствиця" - така назва історичного парку, який просто неба створюють у Рівному.
У Рівному облаштовують історичний парк просто неба Фото: Укрінформ

Про це повідомляє 5.ua, зазначає "Укрінформ".

"Історичний парк просто неба створюють у Рівному. Відтворюють давньоруське городище, яке в ХІ-ХІІ століттях існувало на лівому березі озера Басів Кут. Зараз реконструктори взялися облаштовувати територію. Розчистили та укріпили берег, будують човни, на черзі зведення будиночків", - йдеться в повідомленні.

Фото: Укрінформ

Один із ініціаторів проєкту з відновлення прадавнього городища на лівому березі озера Басів Кут Юрій Ойцюсь розповідає, що нині він разом з однодумцями взявся за прибирання ділянки, на якій збудують копію давньоруського поселення ХІ-ХІІ століття.

Фото: Укрінформ

Упорядковувати території почали ще в лютому. Тоді розчистили чагарники, прибрали сміття, укріпили берег.

Назва парку - "Городище Оствиця", бо саме так у давнину називалась річка Устя, яка впадає в озеро Басів Кут. Ідея створити його неподалік водойми виникла з десяток років тому. Ентузіасти почали з прадавнього човна вікінгів.

Дев'ятиметровий "Драккар Гунгнір" уже на воді. У майстерні закінчують роботу над іще одним човном слов'ян.

Згодом на березі зведуть дерев'яні будиночки, крім того, планують облаштувати корабельню, алею майстрів, стрільбище, сцену, огорожу у вигляді частоколу та вхідну браму.

Фото: Укрінформ

Ця територія стане автентичною зоною відпочинку. Точної дати закінчення робіт у "Городищі Оствиця" поки що не називають. Все залежить від фінансування та завершення карантину.

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