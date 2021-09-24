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24 09 2021 14:59

Учені знайшли у США людські сліди, яким понад 20 тисяч років

Тепер команда вчених, яка працює в Нью-Мексико, знайшла безліч людських слідів віком від 21 000 до 23 000 років
Команда вчених із Геологічної служби США знайшла в американському штаті Нью-Мексико людські сліди, яким понад 20 тис. років.
Учені знайшли у США людські сліди, яким понад 20 тисяч років Фото: Bournemouth University
Про це повідомляє BBC. 
 
Тема, коли саме американський континент був уперше заселений з Азії, залишалася суперечливою впродовж багатьох десятиліть.
 
 
Ба більше, велика кількість дослідників скептично ставляться до даних про появу людей в Америці набагато раніше, ніж 16 000 років тому.
 
Тепер команда вчених, яка працює в Нью-Мексико, знайшла безліч людських слідів віком від 21 000 до 23 000 років.
 
 
Сліди були знайдені в мулі на узбережжі мілководного, а тепер уже висохлого озера, в національному парку Вайт-Сандс.
 
Виходячи з розмірів цих слідів, дослідники вважають, що вони були зроблені переважно підлітками та молодшими дітьми, які тоді ймовірно допомагали дорослим займатися мисливством.
 
 
Як повідомлялося, група дослідників знайшла у печері Куева-де-Ардалес, що на півдні Іспанії, малюнки неандертальців віком 65 тисяч років.
 
 
Фото: Bournemouth University
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