ФОТОКоманда вчених із Геологічної служби США знайшла в американському штаті Нью-Мексико людські сліди, яким понад 20 тис. років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
24 09 2021 14:59
Учені знайшли у США людські сліди, яким понад 20 тисяч років
Тепер команда вчених, яка працює в Нью-Мексико, знайшла безліч людських слідів віком від 21 000 до 23 000 років
Фото: Bournemouth University
Про це повідомляє BBC.
Тема, коли саме американський континент був уперше заселений з Азії, залишалася суперечливою впродовж багатьох десятиліть.
Ба більше, велика кількість дослідників скептично ставляться до даних про появу людей в Америці набагато раніше, ніж 16 000 років тому.
Тепер команда вчених, яка працює в Нью-Мексико, знайшла безліч людських слідів віком від 21 000 до 23 000 років.
Сліди були знайдені в мулі на узбережжі мілководного, а тепер уже висохлого озера, в національному парку Вайт-Сандс.
Виходячи з розмірів цих слідів, дослідники вважають, що вони були зроблені переважно підлітками та молодшими дітьми, які тоді ймовірно допомагали дорослим займатися мисливством.
Як повідомлялося, група дослідників знайшла у печері Куева-де-Ардалес, що на півдні Іспанії, малюнки неандертальців віком 65 тисяч років.
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Фото: Bournemouth University
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