Учені знайшли у США людські сліди, яким понад 20 тисяч років

Команда вчених із Геологічної служби США знайшла в американському штаті Нью-Мексико людські сліди, яким понад 20 тис. років.

Тепер команда вчених, яка працює в Нью-Мексико, знайшла безліч людських слідів віком від 21 000 до 23 000 років

Тема, коли саме американський континент був уперше заселений з Азії, залишалася суперечливою впродовж багатьох десятиліть.

Ба більше, велика кількість дослідників скептично ставляться до даних про появу людей в Америці набагато раніше, ніж 16 000 років тому.

Тепер команда вчених, яка працює в Нью-Мексико, знайшла безліч людських слідів віком від 21 000 до 23 000 років.

Сліди були знайдені в мулі на узбережжі мілководного, а тепер уже висохлого озера, в національному парку Вайт-Сандс.

Виходячи з розмірів цих слідів, дослідники вважають, що вони були зроблені переважно підлітками та молодшими дітьми, які тоді ймовірно допомагали дорослим займатися мисливством.

Як повідомлялося, група дослідників знайшла у печері Куева-де-Ардалес, що на півдні Іспанії, малюнки неандертальців віком 65 тисяч років.

Фото: Bournemouth University