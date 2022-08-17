Українська та Польська пошти домовилися зменшити вартість та вдосконалити процеси відправлення посилок

Укрпошта та поштовий оператор Польщі Poczta Polska підписали меморандум про співпрацю, який передбачає спрощення поштових пересилок між країнами

Вже працюємо з колегами з УЗ та за допомогою Міністерства інфраструктури плануємо поставити частину посилок на "залізні рейки", щоб не гаяти час на кордоні

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Згідно з документом, до 15 вересня сторони підготують та підпишуть договір про взаємне зниження тарифів на пересилання посилок.

Також посилки можна надіслати та отримати у всіх відділеннях Poczta Polska та Укрпошти.

Фото: Ігор Смілянський/Facebook



Оператори домовилися вдосконалити процеси оброблення посилок так, щоб терміни доставлення були в рази швидші.

"Вже працюємо з колегами з УЗ та за допомогою Міністерства інфраструктури плануємо поставити частину посилок на "залізні рейки", щоб не гаяти час на кордоні", – уточнив Смілянський.

Крім того, Укрпошта та Poczta Polska обговорили спільний випуск марки.

"Для реалізації є місяць часу, тому що розуміємо свою відповідальність перед людьми. Важливо, щоб український бізнес, який імпортує із Польщі, мав надійний канал постачання", – резюмував гендиректор Укрпошти.