CУСПІЛЬСТВО ФОТОУкрпошта та поштовий оператор Польщі Poczta Polska підписали меморандум про співпрацю, який передбачає спрощення поштових пересилок між країнамиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
17 08 2022 18:36
Українська та Польська пошти домовилися зменшити вартість та вдосконалити процеси відправлення посилок
Вже працюємо з колегами з УЗ та за допомогою Міністерства інфраструктури плануємо поставити частину посилок на "залізні рейки", щоб не гаяти час на кордоні
Фото: Ігор Смілянський/Facebook
Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Згідно з документом, до 15 вересня сторони підготують та підпишуть договір про взаємне зниження тарифів на пересилання посилок.
Також посилки можна надіслати та отримати у всіх відділеннях Poczta Polska та Укрпошти.
Фото: Ігор Смілянський/Facebook
Оператори домовилися вдосконалити процеси оброблення посилок так, щоб терміни доставлення були в рази швидші.
"Вже працюємо з колегами з УЗ та за допомогою Міністерства інфраструктури плануємо поставити частину посилок на "залізні рейки", щоб не гаяти час на кордоні", – уточнив Смілянський.
Крім того, Укрпошта та Poczta Polska обговорили спільний випуск марки.
"Для реалізації є місяць часу, тому що розуміємо свою відповідальність перед людьми. Важливо, щоб український бізнес, який імпортує із Польщі, мав надійний канал постачання", – резюмував гендиректор Укрпошти.
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