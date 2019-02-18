Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО Оборона Дебальцевого - жорстока битва, що розгорнулася в на початку 2015-го. Вона закінчилася 18-19 лютого, коли українські війська відійшли до Артемівська

Генштаб ЗСУ опублікував документальний фільм з нагоди четвертої річниці битви за Дебальцеве - на тлі другої зустрічі глав нормандського формату в Мінську - і відступу військ з плацдарму цього міста на Донбасі.

Фільм складається з документальних кадрів і спогадів учасників операції. Також показані карти того часу. Стрічку зняв режисер Євген Степаненко. Читайте також: "Хлопці, ви найкращі, я вас люблю!" - останній бій капітана Юрія Бутусова 15-18 лютого 2015 року, коли Україна, Німеччина і Франція в Мінську укладали з країною-окупантом РФ угоду про перемир'я на Донбасі, підрозділи російської армії разом з гібридною армією РФ зробили спробу оточити угруповання українських військ на Дебальцевському плацдармі. Щоб уникнути утворення "котла", було прийнято рішення про відступ в напрямку Артемівська (нині Бахмут). У ці дні при виході з оперативного оточення загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 потрапили в полон, а 18 вважаються зниклими безвісти. Втрати окупантів не називаються, проте, за спогадами військових, вони були "колосальними".

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