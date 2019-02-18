Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
Фільм складається з документальних кадрів і спогадів учасників операції. Також показані карти того часу.
Стрічку зняв режисер Євген Степаненко.
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15-18 лютого 2015 року, коли Україна, Німеччина і Франція в Мінську укладали з країною-окупантом РФ угоду про перемир'я на Донбасі, підрозділи російської армії разом з гібридною армією РФ зробили спробу оточити угруповання українських військ на Дебальцевському плацдармі. Щоб уникнути утворення "котла", було прийнято рішення про відступ в напрямку Артемівська (нині Бахмут).
У ці дні при виході з оперативного оточення загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 потрапили в полон, а 18 вважаються зниклими безвісти. Втрати окупантів не називаються, проте, за спогадами військових, вони були "колосальними".
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