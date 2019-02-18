Реєстрація Вхід
RSS
ВІДЕО

Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО

Оборона Дебальцевого - жорстока битва, що розгорнулася в на початку 2015-го. Вона закінчилася 18-19 лютого, коли українські війська відійшли до Артемівська
Генштаб ЗСУ опублікував документальний фільм з нагоди четвертої річниці битви за Дебальцеве - на тлі другої зустрічі глав нормандського формату в Мінську - і відступу військ з плацдарму цього міста на Донбасі.
Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО

Фільм складається з документальних кадрів і спогадів учасників операції. Також показані карти того часу.

Стрічку зняв режисер Євген Степаненко.

Читайте також: "Хлопці, ви найкращі, я вас люблю!" - останній бій капітана Юрія Бутусова

15-18 лютого 2015 року, коли Україна, Німеччина і Франція в Мінську укладали з країною-окупантом РФ угоду про перемир'я на Донбасі, підрозділи російської армії разом з гібридною армією РФ зробили спробу оточити угруповання українських військ на Дебальцевському плацдармі. Щоб уникнути утворення "котла", було прийнято рішення про відступ в напрямку Артемівська (нині Бахмут).

У ці дні при виході з оперативного оточення загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 потрапили в полон, а 18 вважаються зниклими безвісти. Втрати окупантів не називаються, проте, за спогадами військових, вони були "колосальними".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 02 2019 15:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.