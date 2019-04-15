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Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР

Вища рада правосуддя, після тритижневої паузи, рекомендувала президенту призначити шістьох суддів на посади до Верховного суду
Серед них – племінник нардепа Сергія Ківалова і екс-суддя Вищого господарського суду часів Віктора Татькова - Сергій Могил.
Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР Фото: Радіо Свобода

Інформацію оприлюднили журналісти Bihus.info із посиланням на ВРП.

Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя призупинила прийняття рішення по Могилу, оскільки за заявою юристів "Тисни" ДБР розпочало розслідування схеми приватизації Могилом службової квартири.

В лютому цього року журналісти розслідували факти приватизації службового житла у Києві. Одним з героїв історії був Сергій Могил. Переїхавши з Одеси до Києва, родина Могила орендувала елітне житло на Печерську.

Попри фінансову можливість винаймати апартаменти, суддя отримав у розпорядження службове житло – теж дорогу квартиру на Печерську. Менш як за два роки, ця квартира спочатку втрачає статус службової, а у 2014-му році стає приватною власністю Могила та його доньок. Не проживши в ній жодного дня, про що заявив сам Могил, суддя продає квартиру. Крім того, за півроку до продажу, дружина судді викупила орендоване ними увесь цей час житло.

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15 04 2019 11:28
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