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У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО

Мова хайда - ізолят і не входить в жодну мовну сім'ю
Картина, дія якої розгортається в XIX столітті на острові Хайда-Гуай, заснована на міфі народу хайда про людину, яка пережила аварію корабля. Після цього він настільки ослаб, що ним оволоділи надприродні істоти.
У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО Фото: скріншот

Канадський режисер Гваі Еденшоу зняв фільм рідкісною мовою народу хайда, який проживає в провінції Британська Колумбія і на архіпелазі Олександра, в штаті Аляска. Картину під назвою SGaawaay K'uuna ("Вістря ножа"), вперше покажуть в квітні у Великобританії. Стрічка супроводжуватиметься англійськими субтитрами, повідомляє The Guardian.

У зйомках взяли участь понад 70 місцевих жителів: носії мови хайда грали другорядні ролі, а інші створювали костюми і робили реквізит.

Фільм Еденшоу знятий двома діалектах хайда: на північному і південному. Щоб зіграти в картині, акторам довелося заучувати слова мовою, що зникає. За словами режисера, фільм важливий для збереження хайда.

"Я знаю, що якщо ситуація з нашою мовою зайшла так далеко, то за статистикою вона повинен незабаром зникнути. Але ми не готові це прийняти ", - сказав Еденшоу.

У XIX столітті чисельність хайда різко скоротилася через вірус віспи та інших захворювань. "ЮНЕСКО" оголосила 2019-й роком мов корінних народів для "збереження, підтримки і просування їх по всьому світу".

Нагадаємо, в Британії опублікували єдиний у світі фільм вавилонською мовою.
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29 03 2019 16:14
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