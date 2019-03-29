У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО

Мова хайда - ізолят і не входить в жодну мовну сім'ю

Картина, дія якої розгортається в XIX столітті на острові Хайда-Гуай, заснована на міфі народу хайда про людину, яка пережила аварію корабля. Після цього він настільки ослаб, що ним оволоділи надприродні істоти.

Канадський режисер Гваі Еденшоу зняв фільм рідкісною мовою народу хайда, який проживає в провінції Британська Колумбія і на архіпелазі Олександра, в штаті Аляска. Картину під назвою SGaawaay K'uuna ("Вістря ножа"), вперше покажуть в квітні у Великобританії. Стрічка супроводжуватиметься англійськими субтитрами, повідомляє The Guardian.

У зйомках взяли участь понад 70 місцевих жителів: носії мови хайда грали другорядні ролі, а інші створювали костюми і робили реквізит.

Фільм Еденшоу знятий двома діалектах хайда: на північному і південному. Щоб зіграти в картині, акторам довелося заучувати слова мовою, що зникає. За словами режисера, фільм важливий для збереження хайда.

"Я знаю, що якщо ситуація з нашою мовою зайшла так далеко, то за статистикою вона повинен незабаром зникнути. Але ми не готові це прийняти ", - сказав Еденшоу.

У XIX столітті чисельність хайда різко скоротилася через вірус віспи та інших захворювань. "ЮНЕСКО" оголосила 2019-й роком мов корінних народів для "збереження, підтримки і просування їх по всьому світу".