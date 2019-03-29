У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
Канадський режисер Гваі Еденшоу зняв фільм рідкісною мовою народу хайда, який проживає в провінції Британська Колумбія і на архіпелазі Олександра, в штаті Аляска. Картину під назвою SGaawaay K'uuna ("Вістря ножа"), вперше покажуть в квітні у Великобританії. Стрічка супроводжуватиметься англійськими субтитрами, повідомляє The Guardian.
У зйомках взяли участь понад 70 місцевих жителів: носії мови хайда грали другорядні ролі, а інші створювали костюми і робили реквізит.
Фільм Еденшоу знятий двома діалектах хайда: на північному і південному. Щоб зіграти в картині, акторам довелося заучувати слова мовою, що зникає. За словами режисера, фільм важливий для збереження хайда.
"Я знаю, що якщо ситуація з нашою мовою зайшла так далеко, то за статистикою вона повинен незабаром зникнути. Але ми не готові це прийняти ", - сказав Еденшоу.
У XIX столітті чисельність хайда різко скоротилася через вірус віспи та інших захворювань. "ЮНЕСКО" оголосила 2019-й роком мов корінних народів для "збереження, підтримки і просування їх по всьому світу".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею""В якийсь момент, коли ми знімали проросійські акції, показували, що відбувається, на нас "дивилися вовком" ті самі люди, права яких ми вчора захищали. Їм неважливо було, що у тебе на мікрофоні. Всі українські ЗМІ сприймалися, як ворожі"
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію