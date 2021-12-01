У небі над російською Камчаткою вибухнув метеорит

Над російським півостровом Камчатка помітили космічний об'єкт, який, ймовірно, є метеоритом. Він вибухнув, не долетівши до поверхні Землі.

Про це пише російське агентство ТАСС з посиланням на директора Камчатської філії федерального дослідного центру "Єдина геофізична служба РАН" Данила Чеброва, повідомляє "Громадське".

"Нам показали відео, на якому, швидше за все, зафіксовано руйнування метеорита. Це явище можна було спостерігати з Петропавловська-Камчатського, проте визначити точне місце того, що сталося, за допомогою нашої апаратури неможливо", - сказав Чебров.

Він припустив, що вибух стався в районі західного узбережжя Охотського моря, де немає населених пунктів.

За попередніми оцінками, хоч і діаметр об'єкта був менше десяти метрів, потужність вибуху становила від 1 до 5 кілотонн в тротиловому еквіваленті. Для прикладу, вибух у Бейруті був потужністю у 2,2 кілотонни.

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