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У Туреччині успішно випробували автомобіль, що літає

"Літаючий автомобіль CEZERI, який ми розробили на національному рівні, здійснив свій перший політ"
У Туреччині успішно провели випробувальний політ першого автомобіля власного виробництва, що літає.
У Туреччині успішно випробували автомобіль, що літає Фото Ольги Будник та İHA

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на повідомлення компанії Baykar, де було створено це авто.

 

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16 09 2020 13:20
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