ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОУ Туреччині успішно провели випробувальний політ першого автомобіля власного виробництва, що літає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині успішно випробували автомобіль, що літає
"Літаючий автомобіль CEZERI, який ми розробили на національному рівні, здійснив свій перший політ"
Фото Ольги Будник та İHA
Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на повідомлення компанії Baykar, де було створено це авто.
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16 09 2020 13:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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