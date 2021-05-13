ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОПрезидент Володимир Зеленський відкрив "Кіберцентр UA30", фахівці якого мають запобігати віртуальним атаками на українські об'єкти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський відкрив Кіберцентр UA30
Вважаю, що в цілому це - вітрина того, що Україна дійсно змінюється і не просто на словах, що у нас відкриваються такі центри. Це - перший центр в Україні
Фото: з вільних джерел
Про це він заявив під час презентації центру, яка велася наживо на сторінці Офісу глави держави у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
"Вважаю, що в цілому це - вітрина того, що Україна дійсно змінюється і не просто на словах, що у нас відкриваються такі центри. Це - перший центр в Україні. Нормальний перший початок, прекрасний центр, головне, щоб люди, які знаходяться в "червоній команді" (у Кіберцентрі - ред.), працювали на державу Україна", - зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що відкриття центру є початком і далі процес продовжуватиметься.
Президент нагадав, що незабаром має відбуватися презентація університету, який готуватиме фахівців для сфери безпеки, у тому числі й кібербезпеки.
Глава держави переконаний, що Україна повинна "ростити професіоналів" і "пропонувати їм тут реальну роботу, а вони нам запропонують безпечне життя".
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13 05 2021 12:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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