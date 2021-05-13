Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕО

Зеленський відкрив Кіберцентр UA30

Вважаю, що в цілому це - вітрина того, що Україна дійсно змінюється і не просто на словах, що у нас відкриваються такі центри. Це - перший центр в Україні
Президент Володимир Зеленський відкрив "Кіберцентр UA30", фахівці якого мають запобігати віртуальним атаками на українські об'єкти.
Зеленський відкрив Кіберцентр UA30 Фото: з вільних джерел
Про це він заявив під час презентації центру, яка велася наживо на сторінці Офісу глави держави у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
 
"Вважаю, що в цілому це - вітрина того, що Україна дійсно змінюється і не просто на словах, що у нас відкриваються такі центри. Це - перший центр в Україні. Нормальний перший початок, прекрасний центр, головне, щоб люди, які знаходяться в "червоній команді" (у Кіберцентрі - ред.), працювали на державу Україна", - зазначив Зеленський.
 
 
Він підкреслив, що відкриття центру є початком і далі процес продовжуватиметься.
 
Президент нагадав, що незабаром має відбуватися презентація університету, який готуватиме фахівців для сфери безпеки, у тому числі й кібербезпеки.
 
Глава держави переконаний, що Україна повинна "ростити професіоналів" і "пропонувати їм тут реальну роботу, а вони нам запропонують безпечне життя".
 
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 05 2021 12:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.