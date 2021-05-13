Зеленський відкрив Кіберцентр UA30

"Вважаю, що в цілому це - вітрина того, що Україна дійсно змінюється і не просто на словах, що у нас відкриваються такі центри. Це - перший центр в Україні. Нормальний перший початок, прекрасний центр, головне, щоб люди, які знаходяться в "червоній команді" (у Кіберцентрі - ред.), працювали на державу Україна", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що відкриття центру є початком і далі процес продовжуватиметься.

Президент нагадав, що незабаром має відбуватися презентація університету, який готуватиме фахівців для сфери безпеки, у тому числі й кібербезпеки.

Глава держави переконаний, що Україна повинна "ростити професіоналів" і "пропонувати їм тут реальну роботу, а вони нам запропонують безпечне життя".