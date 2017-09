24-й Форум видавців у Львові: програма та гості

За п'ять днів можна буде відвідати понад 1000 культурних та освітніх заходів, - йдеться на сайті Форуму видавців.

Форум видавців у Львові: точка творення – це:

24-ий Національний книжковий ярмарок

12-ий Міжнародний літературний фестиваль

23-ій Конкурс і церемонія вручення премії "Найкраща книга Форуму"

8-ий Всеукраїнський бібліотечний форум

6-а Благодійна акція "Третій вік: задоволення від читання"

Вже п’ять років проводяться тематичні дискусійні кластери і спецпроекти, а цього року їх аж 15!

Почесні гості фестивалю:

Філіп Сендс

Фото: з вільних джерел

Філіп Сендс - британський юрист-міжнародник з львівським корінням. Вшановуючи пам’ять своєї родини, він уже вкотре відвідує Львів з лекціями із міжнародного права.

Щоб відродити історію він написав книгу "Східно-західна вулиця: витоки геноциду та злочинів проти людяності". Це роман про Херша Лаутерпахта, Рафала Лемкіна, Манфреда Лакса та Луїса Сона – маловідомих львівських юристів, які стали біля витоків сучасної системи міжнародного права.

Окрім цього, у планах письменника – презентація фільму "Моя нацистська спадщина".

Генрі Марш

Фото: zaxid.net

Всесвітньо відомий нейрохірург, автор книги мемуарів "Не зашкодь. Історії про життя, смерть та хірургію головного мозку", співпрацює з українськими колегами більше 23 років.

На запитання британського медичного журналу, як би він витратив подарований мільйон фунтів, Генрі відповів, що половину цих грошей він розділив би між своїми трьома дітьми, а другу віддав би на лікування бійців, поранених на сході України.

Алісія Ніколь Гарріс

Фото: з вільних джерел

Поетеса-перформер з Атланти, США. Назва найпопулярнішої збірки віршів Алісії Гарріс "How Much We Must Have Looked Like Stars to Stars" настільки самобутня, що її практично неможливо перекласти українською мовою. Та й не хочеться. Адже вірші там абсолютно "розкішні та нещадні", вони "керовані голосом, що є чистим прискорювачем", - саме так описує збірку журналіст "Public Pool".

Пітер Фоґдаль

Фото: gazeta.lviv.ua

Данський драматург, який пише романи, визнані у всій Європі.

Його книга "Царська карлиця" спричинила фурор серед читачів. "Мене звати Сорін Бентсдаттер. Я народилася 1840 року у селищі Брьоншой. Мій батько був пастором, моя мати померла під час пологів. Коли мені виповнилося шість років, моє тіло вирішило більше не рости. Мені начхати на слово "карлиця". Зазвичай я не піклуюся про карликів узагалі".

Спеціальні гості фестивалю: Карл-Маркус Ґаус (Австрія), Пітер Х. Фогтдаль (Данія), Єелле Рюмер (Нідерланди), Ян Вагнер (Німеччина), Вітольд Шабловський (Польща), Щерек Зємовіт (Польща), Дубравка Угрешич (Хорватія, Нідерланди), Каталін Доріан Флореску (Швейцарія) та ще понад 50 авторів з 25 країн світу.

З детальною програмою 24-го Форуму видавців можна ознайомитись на офіційному сайті фестивалю.

Нагадаємо минулого року однією з основних тем для дискусій був Крим та кримськотатарська література.