CУСПІЛЬСТВО АНОНСИЯкою ви хочете бачити свою громаду? Маєте пропозиції, як досягти успіху? Напишіть свої пропоциції у форматі творчої роботи та надішліть на електронну адресу: konkursmdp@ukr.net.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади
15 переможців будуть відзначені призами, а саме – підпискою на газету "День" та історичними виданнями на тему української ідентичності. 15 кращих робіт увійдуть до збірки. Найперспективніші ідеї отримають підтримку для їх реалізації
Ілюстрація: iPress.ua
Умови конкурсу:
- Участь у конкурсі можуть взяти мешканці громад, віком 18 +
- Предметом конкурсу є творча робота обсягом до 3 сторінок формату А4
- У творчій роботі учасники конкурсу мають представити власний образ майбутнього громади
- Творчу роботу потрібно надіслати в електронному вигляді до 04.02.2019 року
У листі на адресу конкурсу учасник зазначає такі дані:
- прізвище та ім'я;
- назву населеного пункту, де мешкає;
- місце навчання або роботи;
- контактний телефон;
Переможців визначить журі, до складу якого увійдуть авторитетні громадські діячі. Конкурс проводиться за сприяння Михайла Поживанова.
Організатори: Аналітично-інформаційний проект "Магдебурзьке право", інтернет-видання iPress.ua
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16 01 2019 16:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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