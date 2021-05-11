Ставлення до переселенців змінилося на краще з 2014 року - заступник міністра реінтеграції Драганчук

Водночас вона зауважила, що упереджене ставлення до переселенців ще є. Воно почалося у 2014 році через поодинокі негативні ситуації

Ставлення до внутрішньо переміщених осіб змінилося на краще з 2014 року.

Вважає заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мені здається, що воно змінилося на краще в силу того, що більшість переселенців, які приїжджали у 2014 році з думкою про те, що це буде тривати недовго і вони повернуться, зрозуміли, що це не так. Більшість з них уже інтегрувалися або інтегруються в приймаючі громади з усвідомленням, що вони будуть далі продовжувати тут жити. Тобто тотальний суцільний біль і вимога захисту абсолютно об'єктивних потреб закінчилися, і більшість людей змогли інтегруватися, а громади вже відчули, наскільки ці люди гідні і свідомі українці", - сказала Драганчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас вона зауважила, що упереджене ставлення до переселенців ще є. Воно почалося у 2014 році через поодинокі негативні ситуації.

"Потрібно було докладати більше зусиль, щоб розповісти про всіх інших відповідальних "донецьких". У ті громади, куди перемістилися наші університети, відомства і установи з окупованих територій, туди переїхали наші лікарі, викладачі, поліцейські, до яких за визначенням не могло бути упередженого ставлення, бо вони допомагали своєю діяльністю громаді", - вважає заступник міністра.

Щодо дискримінації стосовно переселенців з боку держави, то однією з головних проблем, на думку Драганчук, є прив'язка всіх адміністративних та інших послуг держави до довідки про переміщення.

"Також є абсолютне обмеження щодо банківських послуг, згідно з яким переміщені особи мають отримувати всі соціальні та пенсійні виплати виключно в Ощадбанку. Для мене це основні дискримінаційні моменти, які ми знаємо, як вирішувати, і внесли їх у нашу Стратегію реінтеграції внутрішньо переміщених осіб", - додала заступник міністра.

Як повідомлялося, 28 жовтня Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року.

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