Бурштинова весна та втрачене покоління

Журналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі

В час, коли український уряд вкотре провалює закон про легалізацію видобутку бурштину – розкрадання земель продовжується на повну. Весна – це не лише пора підсніжників, на Поліссі весна – це початок нового сезону видобутку сонячного каменю.

Сніги зійшли, тепер спокійно можна вимивати бурштин помпами. Варто відзначити, що й зимою старателі не припиняють копати, відчайдухи переборюють в собі відчуття холоду, й копають вручну лопатами, звісно зусиль доводиться прикладати більше, але й втрачати аж три місяці заробітку не хочуть. Жаліються "а що робити? Гроші треба". На зауваження, що це розкрадання державного бюджету, починають нарікати на уряд, кажуть, якби легалізували видобуток, вони б не крали.

Відтак, маємо невтішну ситуацію:

- Держава щороку втрачає близько двох мільйонів гривень. Це хоч офіційні дані, та суми орієнтовні, точних цифр ніхто не береться називати, вони в рази більші.

Майже весь бурштиновий бізнес зосереджений за кордоном. Офіційно держава не займається експортом бурштину, проте, тіньовий ринок процвітає. Український бурштин активно вивозять в Польщу, Китай та інші країни.

- Екосистема зруйнована. Перекопані ліси, масово повалені дерева, грунт після видобутку стає мертвим та непридатним до подальшого використання.



Фото: iPress.ua / Анастасія Лукашевська

За даними Держлісагентства України, на Рівненщині через нелегальний видобуток бурштину вже пошкоджено 3,5 тисячі гектарів лісу.

- Нелегальні бригади старателів вибудували цілу піраміду чиновників-правоохоронців і кримінальних авторитетів. Усім зрозуміло, що це добре налагоджена корупційна схема, до якої залучено людей вищого чину, про яких не прийнято говорити, але без участі яких – розкрадання земель було б неможливе.

Журналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі.



Фото: iPress.ua / Анастасія Лукашевська

Розкіш у бідності

Прибувши до Володимерецького району відразу кидаються в очі дорогі автомобілі на аби-як латаних дорогах. Досить цікаво виглядають у BMB Х-6 бабусі-пасажирки в пухових хустках, мабуть, сини до церкви відвозять, - припускає колега. Оскільки, на годиннику 5 ранку, а копачі виходять на працю дещо пізніше, вирішуємо не втрачати можливості і роздивитися як же живуть у бурштинових краях. На виїзді з міста, майже в лісі, де цілковитий спокій і благодать, розтягнулися земельні ділянки з будинками-красенями. Інакше їх і не назвеш, ковані ворота, дорогі дахи, сучасні гаражі. Шик, думаємо ми. А чому б і ні?!

Суми за бурштин не маленькі, їх нам повідав один із місцевих хлопців, який займається скупкою і продажем каменю.

Розцінки зростають в процесі добре налагоджених схем. Якщо звичайний копач продає півтора кілограмовий камінь скупщикам за 5 - 6 тисяч доларів, то в Польщі його продадуть майже за 30 тисяч доларів.

Ми поцікавилися як бурштин вивозять за кордон непоміченим? Тут хлопець занервував і відмовився говорити, каже, що не хоче розголосу схем, після цього вони стануть неефективними.

Проте, через деякий час, промовляється кількома деталями:

"Вивозимо товар в Польщу, з тим проблем немає, на кордоні є свої люди, з якими легко владнати питання, звісно, фінансово…" "Мобільні телефони з собою на такі справи не беремо, їх можуть прослуховувати…" "В Польщі українському бурштину раді, правда, ціна зараз впала", - жаліється хлопець, - "колись його можна було продати набагато дорожче, але поляки швидко зрозуміли, що українці й без того будуть здавати камінь, і знизили ціну."

Проте, навіть із теперішніми розцінками, суми вражають, 30 тисяч долларів за півтора кілограмовий камінь. Експерти відзначають, що на Рівненщині видобувають близько 60 тонн бурштину в рік. Відтак, множимо 60 тон на 20 тис за кілограм каменю, маємо 1 мільйон 200 тисяч доларів, і це лише в Рівненській області. Крім того бурштин видобувають в Житомирській та Волинській областях.

Не можемо побороти - очолимо

Лише уявіть, які суми втрачає Україна! Якби поставки бурштину здійснювалися офіційно - бюджет держави щоразу поповнювався досить круглими сумами, але ж набагато вигідніше набивати власні кишені та кишені чиновників. Як ми уже згадували, схеми добре налагоджені, а кришує видобуток бурштину політична верхівка.

Кожого разу в уряді запевняють, що видобуток сонячного каменю жахлива справа, кримінал з яким необхідно боротися, проте, усі розуміють, що це лиш замилювання очей і якщо час від часу поліцейські повідомляють про впійманих контрабандистів на кордоні, чи копачів на гарячому - це лиш для того, аби створити ілюзію боротьби. Насправді ж усі знають, що бурштин - це той клубок ниток, який небезпечно розплутувати. Цікаво, що у 2015 році тема бурштину стала найбільш обговорюваною, саме тоді й відбулися масові сутички копачів з нацгвардійцями, а все лише тому, що після втечі Януковича почалася боротьба за місце головного покровителя чорних копачів, кожен хотів загребти клондайки собі, бо бурштинові землі - це золоте дно, ресурсів якого вистачить на збагачення не одного покоління. Розповідати хто кришує розкрадання українських земель ніхто не береться, проте суспільство знає імена винних. Здається, чиновники пішли за принципом, що не можемо побороти - очолимо.

Від подій, що на відео минуло два роки. Початок гучної операції "бурштин" завершився нічим. Зараз на Поліссі спокійно. Очевидно, приборкати копачів та підлаштувати бурштинову мафію під нове керівництво вдалося.

Повернемося до сьогоднішніх реалій, покажемо трохи "пейзажів". Копають жителі Полісся чи не на кожному кроці, дехто відразу біля свого будинку, інші як на роботу пакуюють обіди і йдуть шукати клондайки в ліс чи на поля.

Фото: iPress.ua / Анастасія Лукашевська

Фото: iPress.ua / Анастасія Лукашевська

Війна між "своїми"

Цікаво, що градація "звичайний копач" і "скупщик" чітко розмежовані. Рідко, коли одна особа займається і тим і іншим.

Скупщики теж колись починали з копачів, проте не усім вдається вийти на такий "новий рівень", та й не усі хочуть, адже ризики зростають. Якщо тебе помічають в колах "скупщиків", або ж ти занадто часто змінюєш авто, чи купуєш нове житло - будь готовий до того, що за тобою почали полювання, така собі битва бандитів. Гра серйозна: грабежі, погрози, замахи та навіть вбивства. Жага до грошей важливіша людського життя.

Проте, про яку цінність життя тут взагалі можна говорити. На Поліссі цінності інші. Буквально за кілька днів до нашого приїзду, один із копачів загинув під час роботи, його засипало землею, проте, це ніколи нікого не зупиняло, старателі продовжують копати.

Втрачене покоління

Так от, чомусь, коли говорять про бурштин, рахують мільярди втрачених коштів, гектари зіпсованої землі, але мовчать про зіпсоване і втрачене покоління. Не помітити кричущу деградацію населення, зміну цінностей і суцільну втрату людяності складно. Старателів засліпили гроші, насправді вони лукавлять, ніхто з них не ратує за легалізацію видобутку, їм вигідно розкрадати землі, вони звикли до легких грошей, їх не хвилює питання екології, вони бачать лише ями, у яких повно грошей.



Фото:vk.com/amber.amber

Вони знають, що простоявши з лопатою вдень, ніч вони зможуть провести в розкішному готелі з елітними повіями. Вони не соромляться цього, навпаки вихваляються.

Звісно, ми не маємо права говорити про всіх, частина старателів копає для того, аби вивчити дітей, чи прогодувати сім’ї, але інша частина копачів – просто одержимі грошима.

На такі думки, журналістів iPress.ua наштовхнуло знайомство на вокзалі, ми чекали на потяг, коли до нас підсів молодий хлопець, представився Толею. Не запитуючи хто ми і що ми відразу почав вихвалятися тим, що за свої 23 роки вже встиг заробити на дороге авто, будинок для батьків і квартиру для себе. Розповів, що має дві мотопомпи (пристрій для видобутку бурштину) і близько 20-ти найманих людей, тож перетруджуватись щоб заробити, йому не доводиться. Їздить витрачати гроші до Києва, бо у Володимерецькому районі йому з друзями нудно. Слухати його було важко, стільки зверхності й пихатості. Розмову вів лише про своє фінансове становище і можливості. Розповідав брудні історії про те, що найбільше йому подобається пхати долари в труси повіям.

Казав, що свою дружину зробить королевою, забезпечить усім необхідним і буде робити дорогі подарунки, окрім бурштинової справи планує стати депутатом. На наше запитання "для чого йому це?" Толя онімів, про це він, мабуть, ніколи і не думав. Відповів, що він просто знає як заробляти гроші, тому йому й треба бути депутатом, все.

"Коли в тебе в кармані гроші, то і походка міняється. Я ще в 9 класі сказав своїй вчительці, що на уроки ходити не буду, але житиму краще за неї. І на випуск приїхав на бесі, хах, ото вона …" далі йшли матюки.

Біда в тому, що копати хлопці починають ще зі шкільних років. Пропускають заняття в школі, не вступають до університетів, бо не бачать в тому потреби. Нащо витрачати час на навчання, якщо його можна використати, щоб непогано заробити. Зрозуміло, що такі фактори не можуть не вплнути на їхній розвиток, та формування принципів.

У соціальних мережах копачі створили групу Клондайк, де обговорюють все що стосується бурштину, хизуються здобутим, можуть повідати розцінки, продати камінь. Гортаючи стіну записів, стає лячно від кількості дітей на фото, ще гірше стає тоді, коли читаєш, що пишуть хлопці під фото. Ні інтелекту, ні виховання, ні елементарного розуміння дійсності.

Фото: скріншот/vk.com/amber.amber

Фото: скріншот/vk.com/amber.amber

Фото: скріншот/vk.com/amber.amber

Фото: скріншот/vk.com/amber.amber

Спільноту ми відшукали ще до поїздки на Полісся. Припускали, що це скоріше поодинокі випадки. Діти не можуть копати насправді, проте уявіть наше здивування, коли блукаючи лісами ми зустріли компанію ось цих хлопців.



Фото: iPress.ua / Анастасія Лукашевська

Справедливості ради, варто зазначити, що хлопці копали після обіду, тобто на навчанні зранку були. Ми запитали чи знають їхні батьки, що вони тут, адже ями були більше трьох метрів заввишки.

Хлопці розповіли, що батьки знають, більше того вони схвалюють бажання дітей заробити. Юнаки кажуть, що хоч фізично копати тяжко, проте гроші це компенсують.

Ми запитали на що витрачають гроші діти. Кажуть, що збирають на мотоцикли, щоб бути класними.

От вона біда бурштинового покоління, дуже важливо бути класним! Мати класне авто, будинок, одягатися в масові брендові речі, розкидатися грошима на ліво й на право і вважати себе класним. Ні, навіть не так, щоб інші вважали тебе класним. І чхати на те, що в розвитку ти зупинився ще в дитинстві, чхати, що "гробиш" своє здоров’я з лопатою в руках, чи ризикуєш бути впійманим на кордоні за контрабанду. Ти класний і ти при грошах!

Не хепі енд

Нелегальний видобуток бурштину буде продовжуватись доти, доки владі це буде вигідно, а якщо врахувати той факт, що запасів бурштину вистачить ще як мінімум на 30 років, то очевидно, що завершаться бурштинові війни не скоро. На багатстві українських земель звикли наживатись. І поки Полісся накриває бурштиновий колапс, бурштинова мафія будує нові злочинні схеми.