$1,32 млрд від розміщення єврооблігацій надійшли в Україну, – Мінфін
"26 вересня 2017 року на рахунки Казначейства України зараховані кошти в обсязі 1,32 млрд. дол. США. Водночас було завершено операцію з викупу облігацій зовнішніх державних позик України з терміном погашення у 2019 та 2020 роках на загальну суму 1,68 млрд. дол. США", – повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
Така транзакція була проведена щоб зменшити пікове навантаження на державний бюджет з погашення державного боргу у 2019-2020 роках.
Зауважується, що надходження від нового випуску, що надійшли на рахунки держказначейства, будуть використані для фінансування загального фонду державного бюджету.
Раніше Міністерство фінансів України оголосило про готовність викупити єврооблігації з терміном обігу до 2019 і 2020 років за рахунок випуску нових цінних паперів.
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