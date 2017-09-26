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$1,32 млрд від розміщення єврооблігацій надійшли в Україну, – Мінфін

Транзакція була проведена щоб зменшити пікове навантаження на державний бюджет з погашення державного боргу у 2019-2020 роках
Кошти від розміщення суверенних єврооблігацій на 3 мільярди доларів з терміном обігу до 2032 року в сумі 1,32 мільярди доларів зараховані на рахунок Державного казначейства України.
$1,32 млрд від розміщення єврооблігацій надійшли в Україну, – Мінфін Фото: facebook.com/permalink

"26 вересня 2017 року на рахунки Казначейства України зараховані кошти в обсязі 1,32 млрд. дол. США. Водночас було завершено операцію з викупу облігацій зовнішніх державних позик України з терміном погашення у 2019 та 2020 роках на загальну суму 1,68 млрд. дол. США", – повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Така транзакція була проведена щоб зменшити пікове навантаження на державний бюджет з погашення державного боргу у 2019-2020 роках.

Зауважується, що надходження від нового випуску, що надійшли на рахунки держказначейства, будуть використані для фінансування загального фонду державного бюджету.

Раніше Міністерство фінансів України оголосило про готовність викупити єврооблігації з терміном обігу до 2019 і 2020 років за рахунок випуску нових цінних паперів.

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26 09 2017 18:30
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