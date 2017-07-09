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Україна оголосила про викуп єврооблігацій 2019-2020 років

У Мінфіні готові викупити всі знаходяться в обігу єврооблігації-2019
Міністерство фінансів України оголосило про готовність викупити єврооблігації з терміном обігу до 2019 і 2020 років за рахунок випуску нових цінних паперів.
Україна оголосила про викуп єврооблігацій 2019-2020 років Фото: rbcua.com

Про це повідомляє на сайт Ірландської фондової біржі (ISE), передає агенство Інтерфакс-Україна.

Міністерство фінансів готове викупити усі єврооблігації-2019, які знаходяться в обігу.

Максимальний обсяг викупу євробондів-2020 обмежений сумою $1,5 млрд за вирахуванням схвалених заявок з викупу єврооблігацій-2019.

Загальний обсяг  єврооблігацій-2019, які знаходяться в обігу складає $1,8 млрд, єврооблігацій-2020 року - $1,8 млрд.

Ціна викупу єврооблігацій з погашенням в 2019 році встановлена на рівні 106% номіналу, в 2020 році - 106,75% номіналу. Разом з основною сумою інвесторам будуть виплачені нараховані відсотки.

Зазначено також, що дана оферта є частиною політики Мінфіну з управління держборгом і націлена на продовження середнього терміну погашення зовнішніх зобов'язань України.

Нагадаємо, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 1,4%, або на $1 млрд до $76 млрд (за станом на 31 липня).

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07 09 2017 22:36
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