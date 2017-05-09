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Держборг України зріс до $76 мільярдів

Держборг України в липні зріс на 1,4%
Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 1,4%, або на $1 млрд до $76 млрд (за станом на 31 липня).
Держборг України зріс до $76 мільярдів Фото: dt.ua

Державний і гарантований державою борг на кінець липня склав $76 млрд проти $75 млрд місяцем раніше, - йдеться в даних Міністерства фінансів, повідомляють Українські Новини.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 липня склав $64 млрд проти $63,3 млрд місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився на $0,2 млрд до $37,4 млрд, тоді як прямий внутрішній борг виріс до 26,6 млрд доларів.

Гарантований державою борг на 31 липня склав $12 млрд.

Зазначимо, що Україні до кінця 2017 року належить виплатити за валютними зовнішніми та внутрішніми боргами два мільярди доларів.

Нагадаємо, Міністерство фінансів очікує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) до понад 11% і скорочення інфляції до менш ніж 5% протягом 3 років.
 
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05 09 2017 19:20
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