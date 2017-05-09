БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 1,4%, або на $1 млрд до $76 млрд (за станом на 31 липня).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держборг України зріс до $76 мільярдів
Держборг України в липні зріс на 1,4%
Фото: dt.ua
Державний і гарантований державою борг на кінець липня склав $76 млрд проти $75 млрд місяцем раніше, - йдеться в даних Міністерства фінансів, повідомляють Українські Новини.
Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 липня склав $64 млрд проти $63,3 млрд місяцем раніше.
При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився на $0,2 млрд до $37,4 млрд, тоді як прямий внутрішній борг виріс до 26,6 млрд доларів.
Гарантований державою борг на 31 липня склав $12 млрд.
Зазначимо, що Україні до кінця 2017 року належить виплатити за валютними зовнішніми та внутрішніми боргами два мільярди доларів.
Нагадаємо, Міністерство фінансів очікує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) до понад 11% і скорочення інфляції до менш ніж 5% протягом 3 років.
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