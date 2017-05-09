Держборг України зріс до $76 мільярдів Держборг України в липні зріс на 1,4%

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 1,4%, або на $1 млрд до $76 млрд (за станом на 31 липня).

Фото: dt.ua

Державний і гарантований державою борг на кінець липня склав $76 млрд проти $75 млрд місяцем раніше, - йдеться в даних Міністерства фінансів, повідомляють Українські Новини. Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 липня склав $64 млрд проти $63,3 млрд місяцем раніше. При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився на $0,2 млрд до $37,4 млрд, тоді як прямий внутрішній борг виріс до 26,6 млрд доларів. Гарантований державою борг на 31 липня склав $12 млрд. Зазначимо, що Україні до кінця 2017 року належить виплатити за валютними зовнішніми та внутрішніми боргами два мільярди доларів. Нагадаємо, Міністерство фінансів очікує Міністерство фінансів очікує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) до понад 11% і скорочення інфляції до менш ніж 5% протягом 3 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію