До кінця року Україна повинна виплатити два мільйони доларів за валютними боргами
Про це повідомили в Національному банку України, пише УНІАН.
"До кінця року потрібно виплатити близько $1,25 млрд за зовнішніми боргами", – сказав заступник голови НБУ Олег Чурій, додавши, що ще близько $0,73 млрд становитимуть виплати за валютними облігаціями внутрішньої державної позики.
Міжнародні резерви України на 1 серпня 2017 року становили $17,795 млрд у еквіваленті, що на 0,97% нижче за показник на 1 липня.
За оновленими прогнозами НБУ, рівень міжнародних резервів становитиме 20 млрд дол. на кінець 2017 року і $27,1 млрд на кінець 2018 року.
Нагадаємо, 3 серпня Україна здійснила першу виплату кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 450 мільйонів доларів.
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