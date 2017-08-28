До кінця року Україна повинна виплатити два мільйони доларів за валютними боргами

Ще близько 0,73 мільярдів доларів становитимуть виплати за валютними облігаціями внутрішньої державної позики

Україні до кінця 2017 року належить виплатити за валютними зовнішніми та внутрішніми боргами два мільярди доларів.

Про це повідомили в Національному банку України, пише УНІАН.

"До кінця року потрібно виплатити близько $1,25 млрд за зовнішніми боргами", – сказав заступник голови НБУ Олег Чурій, додавши, що ще близько $0,73 млрд становитимуть виплати за валютними облігаціями внутрішньої державної позики.

Міжнародні резерви України на 1 серпня 2017 року становили $17,795 млрд у еквіваленті, що на 0,97% нижче за показник на 1 липня.

За оновленими прогнозами НБУ, рівень міжнародних резервів становитиме 20 млрд дол. на кінець 2017 року і $27,1 млрд на кінець 2018 року.

Нагадаємо, 3 серпня Україна здійснила першу виплату кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 450 мільйонів доларів.