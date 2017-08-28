Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

До кінця року Україна повинна виплатити два мільйони доларів за валютними боргами

Ще близько 0,73 мільярдів доларів становитимуть виплати за валютними облігаціями внутрішньої державної позики
Україні до кінця 2017 року належить виплатити за валютними зовнішніми та внутрішніми боргами два мільярди доларів.
До кінця року Україна повинна виплатити два мільйони доларів за валютними боргами Фото: Reuters

Про це повідомили в Національному банку України, пише УНІАН.

"До кінця року потрібно виплатити близько $1,25 млрд за зовнішніми боргами", – сказав заступник голови НБУ Олег Чурій, додавши, що ще близько $0,73 млрд становитимуть виплати за валютними облігаціями внутрішньої державної позики.

Міжнародні резерви України на 1 серпня 2017 року становили $17,795 млрд у еквіваленті, що на 0,97% нижче за показник на 1 липня.

За оновленими прогнозами НБУ, рівень міжнародних резервів становитиме 20 млрд дол. на кінець 2017 року і $27,1 млрд на кінець 2018 року.

Нагадаємо, 3 серпня Україна здійснила першу виплату кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 450 мільйонів доларів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 08 2017 20:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.